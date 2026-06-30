O companie americană concediază sute de angajați din România. Disponibilizările au început deja

Compania americană Lear accelerează restructurarea la Iași, cu sute de locuri de muncă afectate și proiecte mutate în alte fabrici ale grupului. Disponibilizările au început deja și vor continua în etape până în toamna acestui an, pe fondul declinului industriei auto europene și al reorganizării globale a companiei.

O companie americană concediază sute de angajați din România - Sursa: Profimedia

Potrivit AJOFM Iași, Lear a notificat oficial concedieri colective care au început în luna mai și se vor derula etapizat până la finalul procesului de restructurare, relatează Ziarul de Iaşi.

Inițial au fost menționate aproximativ 460 de persoane, însă numărul final ar putea varia, în condițiile în care o parte dintre angajați au plecat voluntar.

Sute de angajați vizați de concedieri colective

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"Inițial au fost menționate 460 de persoane, însă numărul exact urmează să fie recalculat", au transmis reprezentanții AJOFM Iași.

Surse din companie susțin că două proiecte importante urmează să fie relocate: producția pentru Mercedes și cea pentru Porsche, transferate către alte unități Lear din Europa până în toamna anului 2026.

Măsura vine pe fondul scăderii cererii din industria auto și al optimizării globale a operațiunilor grupului.

Producția, mutată în alte fabrici ale grupului

Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași susține că nu a fost informat oficial cu privire la concedierea colectivă, ceea ce ar putea atrage sancțiuni.

"Noi nu am fost înștiințați sau informați oficial că există vreo concediere colectivă la Lear", a declarat inspectorul șef Costel Grojdea.

Lear nu este la prima serie de disponibilizări. În decembrie 2024 și ianuarie 2025, compania a mai renunțat la zeci de angajați, în timp ce alte fabrici din sectorul auto din județ au făcut reduceri similare.

Compania operează de 26 de ani în România și are puncte de lucru importante în Iași și Pitești

În România, compania operează de 26 de ani și are puncte de lucru importante în Iași și Pitești, fiind parte a unui grup global cu peste 160.000 de angajați.

Datele financiare indică o scădere a cifrei de afaceri și o reducere semnificativă a numărului de angajați, de la aproximativ 4.000 la 2.871 în ultimul an, pe fondul restructurării operațiunilor.