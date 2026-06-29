Retailerul american de produse de lux Saks Global a ieșit din procedura de faliment după aproape cinci luni de reorganizare și își schimbă identitatea. Compania va opera de acum înainte sub numele Exemplar Luxury Group (ELG), după ce și-a redus datoriile cu aproximativ 75% și și-a restrâns semnificativ rețeaua de magazine.

Un gigant al retailului de lux iese din faliment și își schimbă complet identitatea - Sursa: Profimedia

Grupul, care deţine unele dintre cele mai cunoscute branduri de retail de lux din Statele Unite, inclusiv Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus şi Bergdorf Goodman, a anunţat că noua strategie va fi concentrată exclusiv pe segmentul produselor de lux., transmite Reuters.

Retailerul american de produse de lux Saks Global a ieșit din procedura de faliment

Procesul de reorganizare a schimbat radical dimensiunea companiei. Exemplar Luxury Group va opera doar 49 de magazine, după închiderea a 62 de unităţi outlet, dintre care 57 de magazine Saks OFF 5th şi toate cele cinci magazine Neiman Marcus Last Call. În luna martie, compania a închis şi 12 magazine Saks Fifth Avenue şi trei magazine Neiman Marcus. La momentul intrării în faliment, reţeaua Saks Fifth Avenue număra 33 de magazine.

Articolul continuă după reclamă

Compania a anunţat că şi-a redus datoriile cu aproape 75% în cadrul restructurării, iar acţiunile vechilor acţionari au fost practic eliminate. Noul consiliu de administraţie va include reprezentanţi ai fondurilor de investiţii Pentwater Capital Management şi Bracebridge Capital, care au sprijinit financiar reorganizarea.

Un alt pas important a fost încetarea parteneriatului cu Amazon, prin intermediul căruia produsele Saks erau comercializate pe platforma gigantului de comerţ electronic. Colaborarea a fost criticată de mai multe case de lux, care considerau că prezenţa produselor pe un marketplace de masă riscă să afecteze exclusivitatea brandurilor premium.

Grupul deţine unele dintre cele mai cunoscute branduri de retail de lux din SUA, inclusiv Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus şi Bergdorf Goodman

Dificultăţile companiei au început după fuziunea de 2,7 miliarde de dolari dintre Saks şi Neiman Marcus, finalizată în decembrie 2024. Tranzacţia, promovată de fostul director general Richard Baker, urmărea crearea unui lider al retailului de lux, însă a încărcat compania cu datorii într-o perioadă în care piaţa globală a produselor de lux încetinea.

Consecinţele au fost severe. Saks s-a confruntat cu lipsă de lichidităţi, probleme de aprovizionare şi relaţii tensionate cu furnizori importanţi precum Chanel, LVMH şi Kering, după acumularea unor întârzieri semnificative la plata facturilor.

În momentul depunerii cererii de protecţie în faţa creditorilor, în ianuarie 2026, compania avea datorii totale de aproximativ 3,4 miliarde de dolari, dintre care peste 337 de milioane de dolari reprezentau obligaţii către furnizori strategici, inclusiv Chanel şi grupul Kering, proprietarul brandului Gucci.

Pentru a susţine reorganizarea, instanţa a aprobat în februarie un împrumut de 1 miliard de dolari, din care aproximativ 600 de milioane de dolari au fost folosite pentru plata furnizorilor.

La conducerea noului grup rămâne Geoffroy van Raemdonck, fostul director general al Neiman Marcus, care a coordonat şi reorganizarea companiei după falimentul din 2020. Din consiliul de administraţie vor mai face parte fostul director general al Ulta Beauty, Dave Kimbell, şi Philippe Schaus, fost director general al diviziei de vinuri şi băuturi spirtoase Moët Hennessy, parte a grupului LVMH.