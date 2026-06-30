Român arestat în Germania pentru că voia să-şi facă o organizație teroristă şi să răstoarne statul român

Un român a fost arestat în Germania, fiind acuzat de tentativă de formare a unei organizații teroriste de extremă dreapta, cu scopul de a declanșa un război terorist în România. Acesta voia să provoace prăbuşirea statului român şi formarea unei entităţi statele după modelul naţional socialist, anunţă Parchetul Federal, conform Agerpres.

Potrivit sursei citate, Nichita P. a fost arestat în landul Baden-Wurttemberg, în sud-vestul țării, de către ofițeri de poliție din landul respectiv și din Renania-Palatinat.

Acuzatul, considerat un "tânăr adult" conform legii penale germane, este suspectat că a încercat să fondeze, în calitate de lider al acesteia, o organizație teroristă străină și că a plănuit un act grav de violență care pune în pericol siguranța statului.

Recruta membri pentru organizaţie

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Procuratura îl acuză că a încercat, de la începutul anului 2023, să creeze o organizație de extremă dreapta care vizează prăbușirea statului român și instaurarea unui model național-socialist în România.

Pentru a recruta membri pentru organizație, acuzatul a administrat două canale pe un serviciu de mesagerie din Germania care vizau în principal tineri români, conform rechizitoriului.

Ce îndemna membrii să comită

Prin intermediul acestor canale, el și-a îndemnat abonații și membrii să comită diverse infracțiuni, între care realizarea de graffiti cu simboluri de extremă dreapta, incitarea tinerilor la autovătămare, efectuarea de atacuri incendiare împotriva clădirilor folosite de migranți sau membri ai comunității LGBTQ+ și chiar uciderea unor persoane considerate "subumane", potrivit acuzării.

Nichita P. a publicat, de asemenea, pe aceste canale instrucțiuni pentru fabricarea de otrăvuri și explozibili, precum și pentru construirea de cocteiluri Molotov și mașini-capcană.