Pensiile pe card pot ajunge mai târziu în iulie 2026. Când vor fi virați banii

Pensionarii care își încasează pensia pe card vor primi banii la o altă dată în luna iulie 2026. Calendarul plăților se modifică deoarece zilele obișnuite de virare coincid cu weekendul, iar transferurile vor fi făcute în prima zi lucrătoare.

Pensiile pe card ajung mai târziu în iulie 2026. Când vor fi virați banii - Profimedia

Milioane de pensionari care primesc pensia în cont bancar trebuie să țină cont de o modificare în luna iulie 2026. Viramentele nu vor fi făcute la data obișnuită, deoarece zilele programate pentru plată coincid cu weekendul, iar banii vor ajunge în conturi cu o scurtă întârziere.

Când se virează pensiile pe card în iulie 2026

În mod obișnuit, pensiile virate în conturile bancare ajung la beneficiari în jurul datei de 12 a fiecărei luni. În iulie 2026 însă, această dată cade într-o zi de duminică, motiv pentru care plățile vor fi procesate în prima zi lucrătoare.

Articolul continuă după reclamă

Astfel, pensionarii care încasează pensia pe card vor primi banii fie luni, 13 iulie 2026, fie vineri, 10 iulie, în funcție de banca la care au deschis contul. În cazul în care banii vor fi viraţi de vineri, beneficiarii care încasează pensia pe card vor avea banii disponibili cu două zile înainte de termenul obișnuit.

De regulă, viramentele sunt procesate în aceeași zi, însă în unele cazuri pot exista diferențe de câteva ore sau chiar până la o zi lucrătoare, în funcție de procedurile fiecărei instituții bancare.

De ce se schimbă data plății

Modificarea nu este determinată de schimbări legislative sau de întârzieri ale autorităților, ci de calendarul lunii iulie. Atunci când data programată pentru plata pensiilor cade într-o zi nelucrătoare, viramentele sunt efectuate în următoarea zi în care sistemul bancar funcționează.

Este o situație care apare de mai multe ori pe parcursul anului și care afectează doar pensionarii care primesc pensia prin transfer bancar.

Ce se întâmplă cu pensiile livrate prin Poșta Română

Pentru pensionarii care au ales plata prin mandat poștal, calendarul nu se modifică. Pensiile sunt distribuite de Poșta Română în perioada 1-15 a fiecărei luni, în funcție de traseele factorilor poștali și de organizarea fiecărui oficiu poștal.

În cazul în care beneficiarul nu este găsit acasă, pensia poate fi ridicată ulterior de la oficiul poștal de care aparține, în termenul prevăzut de lege.

Cum pot verifica pensionarii dacă au primit banii

Beneficiarii care încasează pensia pe card pot verifica intrarea banilor prin aplicația de mobile banking, la bancomat sau contactând banca la care au contul deschis.

În cazul în care viramentul nu apare în cont în cursul zilei de 13 iulie, autoritățile recomandă ca pensionarii să aștepte finalizarea procesării plăților, deoarece băncile pot înregistra diferențe de program în funcție de fluxurile interne.

Câți pensionari primesc pensia pe card

Tot mai mulți pensionari au optat în ultimii ani pentru încasarea pensiei prin transfer bancar, această metodă fiind considerată mai rapidă și mai sigură decât plata prin mandat poștal. În prezent, aproape jumătate dintre beneficiarii sistemului public de pensii aleg să își primească veniturile direct în conturile bancare.

Transferul pe card le oferă pensionarilor acces imediat la bani, imediat ce viramentele sunt procesate.