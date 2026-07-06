Un oraş din România va avea de la 1 august cel mai ieftin transport public. Decizia a fost luată de Primărie.

Oraşul din România unde un bilet de autobuz costă un 1 leu. De ce a luat primăria o astfel de măsură - Facebook / Primăria Arad

Arad va deveni de la 1 august oraşul din România cu cel mai accesibil transport public. Asta pentru că preţul unui bilet pentru autobuz sau tramvai va costa doar un leu, faţă de 4,5 lei pentru o singură oră cât costă acum. Şi abonamentele vor fi reduse de la 100 de lei, la doar 20 de lei.

Explicaţiile primarului

Cătălin Bibarţ, primarul Aradului, spune că atunci când a luat o asemenea decizie a avut în minte două obiective: să vină în sprijinul populaţiei în contextul crizei economice şi să reducă traficul din oraş prin încurajarea oamenilor să folosească mai mult transportul în comun.

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"De ce am făcut acest lucru de la 1 august? Din două motive majore: ca o facilitate pentru arădeni și consider că este un lucru foarte bun ca lumea să circule cât mai mult cu tramvaiul și autobuzul și să lase mașina. Pentru a-i determina să facă acest lucru, trebuie să li se ofere și condiții bune", a declarat Cătălin Bibarţ pentru Radio România Timişoara.