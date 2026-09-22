Un proiect rezidențial de amploare, evaluat la peste 10 milioane de euro, prinde contur lângă Brașov, în comuna Cristian. Proprietarii Teleferic Grand Hotel din Poiana Brașov intră pe piața rezidențială cu un ansamblu premium format din 32 de vile și un imobil de apartamente.

Orașul în care se construiește un proiect rezidențial de peste 10 milioane de euro. Are 32 de vile şi un bloc - Sursa: Shutterstock

Proiectul Teleferic Grand Residence, dezvoltat de antreprenorul braşovean Emil Ţînţ, marchează extinderea experienţei acumulate în industria ospitalităţii către segmentul rezidenţial.

"Teleferic Grand Hotel SRL, companie din grupul care deţine Teleferic Grand Hotel din Poiana Braşov, lansează Teleferic Grand Residence, un proiect rezidenţial premium situat în Cristian, Braşov, cu o valoare a investiţiei de peste 10 milioane de euro. Proiectul aduce în zona rezidenţială standardele de calitate şi filosofia de lifestyle construite în jurul Teleferic Grand Hotel, care funcţionează de peste 10 ani în Poiana Braşov. Ansamblul este finalizat în totalitate, incluzând întreaga infrastructură, cele 32 de vile şi clădirea de apartamente", se arată într-un comunicat al dezvoltatorului imobiliar.

Proiectul include două tipuri de vile individuale: Vila 4 Seasons, cu 4 camere şi o suprafaţă utilă de 140 mp, teren aferent de circa 500 mp şi preţuri de la 320.000 de euro + TVA; şi Vila 5 Stars, cu 5 camere şi o suprafaţă utilă de 174 mp, teren aferent de circa 550 mp şi preţuri de la 395.000 de euro + TVA. Arhitectura este inspirată de chalet-urile alpine dar reinterpretată pentru cerinţele unei locuinţe contemporane, destinată utilizării pe tot parcursul anului. În cadrul proiectului a fost dezvoltat şi un imobil cu apartamente, care include atât studiouri, cât şi apartamente, în aceeaşi direcţie arhitecturală.

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Vilele beneficiază de teren de cel puţin 440 m2, curţi amenajate cu gazon şi sistem de irigaţii, terase, pavaj, porţi automatizate şi două locuri de parcare, iar terasele de la etaj sunt finisate cu deck din lemn de frasin, se precizează în comunicat.

Teleferic Grand Residence include vile individuale şi apartamente, completate de facilităţi dedicate comunităţii, precum parc, spa şi bistro, propunând locuinţe cu arhitectură inspirată de chalet-urile alpine, soluţii pentru eficienţă energetică, dar şi materiale şi echipamente de la producători consacraţi.