Noul Barometru al Salariilor conturează o imagine clară a pieţei muncii din România. Diferenţele dintre domenii sunt semnificative, iar aşteptările angajaţilor nu se potrivesc întotdeauna cu bugetele companiilor.

Diferenţele sunt mari. În IT, de exemplu, media salarială este de aproape 12.000 de lei. În zona juridică şi în industria farmaceutică, vorbim despre 11.000 de lei.

La celălalt capăt al clasamentului se află retailul, cu un câştig mediu de nici 5.000 de lei. Adică între vârful clasamentului şi coada lui se pierde mai bine de un salariu întreg. Mai mulţi bani primesc cei care lucrează în Business Services şi în HR.

Cât cer candidaţii la angajare

În medie, românii cer 7.000 de lei net. Firmele oferă însă, în general, cam 5.400 de lei. Iar de aici rezultă un decalaj de 30% între cerere şi ofertă.

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Cele mai mari salarii sunt în Bucureşti. Aici leafa lunară trece doar puţin de 7.000 de lei. Este urmat de Cluj şi de Timiş, cu peste 6.000.

România rămâne o piaţă în care costul unei ore de muncă este mult sub media europeană. Nici 14 euro, raportat la aproape 35, pentru fiecare oră de muncă, mai arată raportul.