Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 22 septembrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, marţi, 22 septembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, în raport cu nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 85.912 dolari sau 74.821 euro, după ce în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 87.281 dolari sau 76.013 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 75.695 dolari sau 65.867 euro.