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Satul uitat de lume în care 2 case se vând cu 29.000 de euro. În preţ intră şi terenul de 17.000 mp

- Blic
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Editor I.I. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 22.09.2026, 11:42 | Modificat la 22.09.2026, 12:01

O proprietate de 17.000 de metri pătrați este scoasă la vânzare pentru doar 29.000 de euro. Pe teren se află două case, un puț, o livadă și mai multe construcții anexe. Proprietatea este într-un sat din comuna sârbească Gvozd.

Una dintre case este mai nouă și are parter, etaj și subsol. Construită pe baza unei autorizații din 1987, locuința are la parter un hol, o bucătărie cu zonă de luat masa, un dormitor, o baie și o cămară. La etaj este amenajat spațiul pentru încă trei dormitoare, o baie și o toaletă.

Pe proprietate se află și o casă tradițională din lemn, construită din bârne de stejar, care poate fi restaurată. În curte mai sunt o afumătoare, o magazie, mai mulți pomi fructiferi și un puț. Terenul are 17.000 de metri pătrați, iar proprietatea este într-o zonă foarte puțin populată.

Imobilul se află la aproximativ șapte kilometri de o stațiune balneară, iar proprietarul susține că actele sunt în regulă, scrie Blic.

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Iulia Iancu
I.I.
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