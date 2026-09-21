Vortexul polar aduce temperaturi cu 11 grade mai mici. Zonele lovite deja de ploi şi vânt puternic

De astăzi, vara îşi încheie oficial mandatul. Un vortex polar aduce ploi şi vânt puternic. De la aproape 30 de grade cât au fost în acest weekend, temperaturile vor coborî până la sub 19 grade, iar la munte sunt aşteptate chiar ninsori.

Vremea schimbă complet registrul, în doar câteva zile. Dacă în weekend am avut temperaturi care ne-au făcut să credem că vara nu vrea încă să plece, de astăzi intrăm într-un episod de răcire accentuată cu ploi și vânt. În Capitală, astăzi mai avem parte de valori de până la 28-30 de grade, însă mâine temperatura maximă coboară la 18-20 de grade.

Miercuri vom avea cel mai mult 20-21 de grade, iar diminețile devin și ele reci, cu temperaturi care pot coborâ până la 6-9 grade.

La munte schimbarea este și mai spectaculoasă, temperaturile scad puternic, vântul se intensifică, iar la altitudini mari sunt așteptate lapoviță și ninsoare. În zonele montane, rafalele pot ajunge la 70-80 de km pe oră.

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Nici litoralul nu scapă de schimbare, dacă astăzi la Constanța avem în jur de 19 grade încă de dimineață, în zilele următoare vremea devine mai rece. Practic, în doar câteva zile trecem de la hainele subțiri și temperaturile de vară la geacă și umbrelă pentru cei care merg la munte. Iar meteorologii spun că această răcire se va resimți în întreaga țară.