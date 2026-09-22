Este poluare extremă în mai multe localităţi din Oltenia aflate sub cod galben de vânt puternic. Un nor de cenușă și zgură s-a format în zona depozitelor Termocentralei Turceni iar praful a fost purtat de rafale la zeci de kilometri. Aerul este greu de respirat, localnicii spun că cenuşa le-a intrat în case iar pe drumurile din vecinătatea termocentralei vizibilitatea este redusă.

Vântul puternic din zona Termocentralei Turceni a dus la luarea unor măsuri suplimentare, pentru a limita răspândirea prafului în jurul depozitului de rumeguș și cenușă. Totodată, au fost activate instalațiile care umezesc depozitul cu apă.

De ce este fenomenul greu de combătut

Acestea se întind pe întreaga suprafață din jurul depozitului și datorită lor, praful nu ajunge în locuințele din apropiere. Ieri au fost umezite și drumurile de acces, iar pompierii din Turceni au contribuit și ei pentru rezolvarea acestei probleme. Cu toate acestea, fenomenul este greu de combătut, deoarece praful se extinde rapid.

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Vântul puternic face ca fenomenul să fie greu de controlat, deoarece cenușa este antrenată și poate fi răspândită în jurul termocentralei, ceea ce afectează calitatea aerului, iar oamenii din zonă sunt afectați.