Am trecut de la tricouri direct la geci groase în doar câteva ore, după ce un val de aer polar a lovit România și a tăiat temperaturile la jumătate. Vremea s-a împărțit practic în două extreme: dacă în sud s-au mai simțit ieri 31 de grade, în restul țării toamna și-a intrat brutal în drepturi. La Cluj se făcea plajă pe malul Someșului până mai ieri, iar azi e vijelie, iar la Miercurea Ciuc , mercurul din termometre a coborât până la 2 grade.

Meteorologii anunță că temperaturile scad în toată țara. Media zilei va fi de 18 grade Celsius, chiar de 14 grade in Moldova. Aseară, deja a nins la Bâlea Lac. De azi - şi la munte, în Poiana Brașov, va ninge, iar în depresiuni temperaturile vor atinge temperaturi de îngheţ. Medicii ne avertizează că organismul resimte din plin acest șoc termic, şi e valabil mai ales în cazul celor cu probleme de sănătate.

De ieri, norii negri au acoperit ţara în câteva ore. Temperaturile s-au înjumătăţit, iar codul galben de vânt puternic a acoperit jumătate de ţară.

Sunt 16 grade în acest moment la Cluj, dar din cauza vântului care suflă destul de puternic, nu resimțim mai mult de 11. Poate va vine greu să credeți, dar în urmă cu doar o zi, acest loc era animat de oameni care stăteau la plajă și chiar făceau baie în Someș, pentru că afară erau cel putin 25 grade.

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Oamenii au făcut deja focul în sobe

"Ieri m-am îmbrăcat mai lejer, astăzi cu geacă. Se simte diferenţa. Şi bântul bate mai tare şi acum aşteptăm ploaia", spun localnicii.

Vremea a împărți țara în două, toamnă în vest, centru și nord și vară în sud-est, unde temperaturile au ajuns la 30, 31 de grade Celsius. Diferenţele de temperatură dintre două zone au fost de 20 de grade.

La Miercurea Ciuc, oamenii deja îngheaţă în case.

"În această dimineaţă, au fost doar 2 grade, foarte frig. Seara deja trebuie să facem focul". "Punem 2-3 pături pe noi. Este foarte frig. Întotdeauna era la sfârşitul lui noiembrie frig aşa", spun oamenii.

De astăzi, frigul ajunge peste tot, iar temperaturile scad vertiginos.

În Poiana Braşov, la miezul zilei, temperatura este de 16 grade Celsius, iar atmosfera este una de toamnă autentică. Meteorologii spun, însă, că de mâine, în acelaşi loc, temperaturile scad şi vor veni primii fulgi de zăpadă.

"Dimineaţă e puţin mai frig. Noi sperăm, ne bucurăm să vină zăpada. E un aer curat, e răcoros", spun oamenii.

"Zilele de marţi-miercuri vor aduce temperaturi maxime de 14-21 de grade Celsius, după ce în aceste zile am avut şi 30-32 de grade. Marţi o să apară şi primii fulgi de nea din acest sezon rece", a declarat Mihai Huştiu, meteorolog ANM.

Diferenţele bruşte de temperatură sunt un şoc pentru organism.

"Pacienţii care suferă de diabet, boli cronice, tensiune, cardiopatie eschimică, diabet sunt cei care resimt aceste schimbări de temperatură. În general imunitatea este scăzută în perioada aceasta şi puţină lume reuşeşte să facă adaptarea la schimbările de vreme", a declarat dr. Ioan Mureșan - medic de familie.

Vara se întoarce la sfârşitul săptămânii. În weekend vor fi în jur de 25 de grade Celsius în toată ţara.