Video Balconul unui bloc din Sectorul 4, prăbuşit de la etajul 7 peste o maşină
Faţada şi părţile laterale ale unui balcon dintr-un bloc de locuinţe situat în Sectorul 4 al Capitalei s-au desprins, luni după-amiază, şi au căzut de la etajul al şaptelea peste un autoturism parcat. În urma incidentului nu sunt raportate victime.
Pompierii din cadrul ISU Bucureşti-Ilfov intervin pe Bulevardul Tineretului din Bucureşti, unde partea din faţă şi cele laterale din balustrada de beton s-au desprins de la balconul unui bloc de locuinţe şi s-au prăbuşit peste un autoturism parcat.
Nu au fost raportate victime
În urma incidentului nu au fost raportate victime. Oficiali din cadrul ISU Bucureşti-Ilfov au declarat pentru News.ro că nu este nevoie de îndepărtarea sau de ancorarea vreunui alt element de construcţie care să facă parte din imobil.
La locul incidentului a fost solicitată, conform procedurilor, prezenţa unui specialist de la Inspectoratul de Stat în Construcţii, care va face evauarea proprie şi va stabili măsurile care trebuie luate în această situaţie.