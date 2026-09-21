Faţada şi părţile laterale ale unui balcon dintr-un bloc de locuinţe situat în Sectorul 4 al Capitalei s-au desprins, luni după-amiază, şi au căzut de la etajul al şaptelea peste un autoturism parcat. În urma incidentului nu sunt raportate victime.

Pompierii din cadrul ISU Bucureşti-Ilfov intervin pe Bulevardul Tineretului din Bucureşti, unde partea din faţă şi cele laterale din balustrada de beton s-au desprins de la balconul unui bloc de locuinţe şi s-au prăbuşit peste un autoturism parcat.

Nu au fost raportate victime

În urma incidentului nu au fost raportate victime. Oficiali din cadrul ISU Bucureşti-Ilfov au declarat pentru News.ro că nu este nevoie de îndepărtarea sau de ancorarea vreunui alt element de construcţie care să facă parte din imobil.

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La locul incidentului a fost solicitată, conform procedurilor, prezenţa unui specialist de la Inspectoratul de Stat în Construcţii, care va face evauarea proprie şi va stabili măsurile care trebuie luate în această situaţie.