Operatorii străini intră pe piața turismului românesc. Polonezii vor pachete majoritare în companii locale

România continuă să fie o piață de interes pentru companiile din Polonia. "Cea mai recentă poveste de dragoste" pare a se desfășura în sectorul turistic, în condițiile în care câțiva operatori polonezi sunt interesați să preia pachete majoritare de acțiuni în companii românești de turism, care, potrivit unei analize realizate de XTB România, este încă departe de potențialul său, scrie Agerpres.

"Prima achiziţie importantă a fost preluarea unui pachet majoritar al companiei Paralela 45 Turism de către Rainbow Tours, societate cotată la bursă, cu o capitalizare de piaţă de aproximativ 510 milioane de euro. De asemenea, o ştire recentă este cea legată de compania eTravel, un jucător important din subsectorul de turism de business din Polonia, care a achiziţionat o participaţie majoritară în Accent Travel din România. Competenţele fiecărei părţi se vor completa reciproc: românii vor aduce experienţa locală şi cunoştinţele din piaţă, în timp ce polonezii vor furniza tehnologia şi portofoliul de produse care vor oferi Accent Travel un avantaj competitiv. Datorită platformei tehnologice poloneze, clienţii români vor avea acces la mai multe produse şi la tarife mai avantajoase", susţine Radu Puiu, analist financiar XTB România.

Călătoriile în interes de serviciu reprezintă unul dintre sectoarele cu rentabilitatea cea mai mare de pe piaţa europeană a turismului. Turiştii din această categorie cheltuiesc mai mult pe noapte decât cei care călătoresc pentru agrement, ceea ce contribuie la ocuparea hotelurilor pe tot parcursul anului.

"Deşi călătoriile pentru afaceri reprezintă aproximativ 10% din totalul călătoriilor turistice efectuate de rezidenţii UE, se traduc în 13% din totalul cheltuielilor turistice din UE. În plus, oaspeţii cheltuiesc în medie 203 euro/noapte în Europa, comparativ cu 112 euro, în cazul vacanţelor. În prezent, marile huburi de afaceri sunt cele din economiile europene majore precum Germania, Franţa, Italia şi Spania", subliniază Radu Puiu.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit analizei, România se bazează într-o măsură mult mai mare pe călătoriile corporative, oaspeţii sosiţi în interes profesional generând între 20% şi 25% din veniturile hotelurilor din centre urbane precum Bucureşti.

România, cea mai mică pondere de vizitatori străini din UE

La nivelul UE, se menţine un nivel ridicat de implicare internaţională, cu aproximativ 45% din nopţile de cazare provenind de la vizitatori străini, în timp ce România înregistrează doar 22%, a doua cea mai mică pondere din bloc.

În plus, intensitatea turistică a României se situează la doar 66 de vizitatori la 100 de locuitori, comparativ cu standardele mult mai ridicate din UE. În acelaşi timp, România se situează pe ultima poziţie la nivel comunitar când vine vorba de mulţi indicatori din turism.

Conform Eurostat, în 2024, doar 27,7% dintre rezidenţii României cu vârsta de 15 ani şi peste au efectuat cel puţin o călătorie turistică în scop personal, comparativ cu 65,4% la nivelul Uniunii Europene, arată analistul XTB România.

În ansamblu, România îşi extinde rapid acest sector, înregistrând o creştere a cifrei de afaceri de 80% după pandemie, a treia cea mai rapidă din UE şi mai mult decât dublul ratei medii de creştere a UE, de 34%.

Spre deosebire de destinaţiile de agrement (cum ar fi litoralul Mării Negre sau Transilvania), turismul de business din România este dominat de Bucureşti, alături de centre regionale precum Cluj-Napoca, Timişoara şi Iaşi.

"România rămâne la un nivel scăzut în ceea ce priveşte turismul de agrement (doar 2,2 milioane de nopţi de cazare, comparativ cu 7,2 milioane în Polonia), prin urmare, călătoriile de business constituie o coloană vertebrală importantă pentru hotelurile de 4 şi 5 stele din marile oraşe ale ţării", punctează Radu Puiu.

Grupul XTB este un furnizor internaţional de produse, servicii şi soluţii tehnologice de tranzacţionare şi investiţii.