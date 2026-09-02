Preţul aurului, 2 septembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 7,88 lei 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 2 septembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 7,88 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 629,1034 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 6 august 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape trei bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5726 lei româneşti, a câştigat mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1267 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2555 lei româneşti, dar a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5412 lei româneşti.