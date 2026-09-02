Preţul aurului, 2 septembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 7,88 lei
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 2 septembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.
Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 7,88 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 629,1034 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 6 august 2026 şi până în prezent.
În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape trei bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5726 lei româneşti, a câştigat mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1267 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2555 lei româneşti, dar a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5412 lei româneşti.