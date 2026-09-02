Cât va costa primul Range Rover 100% electric, cu o autonomie de 600 km

Primul automobil electric marca Range Rover produs de constructorul Jaguar Land Rover Automotive Plc va avea un preţ de pornire de 154.070 de lire sterline (208.420 de dolari), care va testa apetitul cumpărătorilor bogaţi pentru un SUV pe baterii, transmite Bloomberg.

Au fost deschise comenzile pentru unul dintre cele mai scumpe SUV-uri electrice de pe piaţă, care va costa cu aproape 50.000 de lire sterline mai mult decât versiunea standard echipată cu un motor cu ardere internă.

Modelul Range Rover Electric are o autonomie de 372 de mile (599 de kilometri) cu o singură încărcare în condiţii de testare şi se încarcă de la 10% la 80% în 22 de minute. Automobilul poate atinge 100 km/h în doar 4,3 secunde şi poate accelera de la 80 km/h la 120 km/h în doar 2,7 secunde.

Noul model va arăta dacă există cerere pe segmentul superior al pieţei pentru un vehicul electric mare, în contextul unei cereri neuniforme pentru maşini alimentate cu baterii, inclusiv în rândul producătorilor auto de lux. Range Rover Electric are un preţ similar cu modelului electric Mercedes G 580 şi este aproape de modelele ultra-lux cu motoare cu combustie, cum ar fi Bentayga de la Bentley Motors Ltd.

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De asemenea, autonomia acestui automobil nu este cea mai bună din clasa sa pentru un SUV electric. De exemplu, modelul iX3 de la BMW AG poate parcurge până la 500 de mile (800 km) cu o singură încărcare în condiţii de testare.

La aceasta se adaugă şi preţul ridicat al Range Rover Electric, care îl diferenţiază şi mai mult de SUV-urile ieftine din China, care iau cu asalt Marea Britanie. Un exemplu este modelul Jaecoo 7 de la Chery Automobile Co., care a devenit rapid unul dintre cele mai populare modele din Marea Britanie, unde a fost poreclit "Temu Range Rover", pentru că arată ca o versiune cu preţ redus a mărcii britanice.

Constructorul auto britanic Jaguar Land Rover Automotive Plc, o firmă deţinută de compania indiană Tata Motors Passenger Vehicles Ltd., va putea însă atenua orice fluctuaţii ale cererii, deoarece versiunea electrică a modelului Range Rover este fabricată pe aceleaşi linii de producţie la fabrica sa din Solihull, în West Midlands, ca Range Rover-urile cu motoare pe combustie şi cele hibride.

În mandatul noului director executiv P B Balaji, Jaguar Land Rover Automotive Plc vrea să pună un accent mai mare pe SUA, cea mai mare piaţă a sa. Ca parte a acestui efort, producătorul intenţionează să creeze versiuni hibride ale Range Rover şi Defender, care nu vor putea fi încărcate de la priză. Modelul Defender, un SUV robust care a fost relansat în 2019, este fabricat în Slovacia.

Range Rover Electric nu este singura noutate pe care JLR o plănuieşte pentru acest an. Producătorul vrea să revitalizeze marca Jaguar cu o nouă gamă complet electrică, prima maşină urmând să fie dezvăluită la sfârşitul acestui an.