Paradoxul care îi falimentează pe fermieri: recolte bogate, dar tone de legume ajung la gunoi

Avem recolte bogate, dar nu ştim ce să facem cu ele. Este paradoxul care îi duce la faliment pe mulţi dintre agricultori, într-o perioadă în care mulţi români îşi permit cu greu să pună pe masă legumele şi fructele proaspete. La Galaţi, în cel mai mare bazin legumicol, recolta se strică în sac, iar producătorii preferă să o arunce cu mâna lor, în loc să vândă la intermediari. Cum s-a ajuns în această situație, dar şi ce soluţie ar putea stopa acest fenomen.

La Matca, cel mai mare magazin legumicol din țară este vorba despre munca producătorilor. Nu este acoperită de prețul din piață pentru legume, preț fixat de cele mai multe ori de către samsari și intermediari.

Sute de kilograme de castraveți, care au ajuns pur și simplu la groapa de gunoi pentru că nu mai au cum să vândă producătorii. Samsarii fixează prețuri absolut de nimic. Săptămâna trecută, castraveții costau chiar şi 30 de bani kilogramul, astăzi castraveții costă 1,50 lei.

Legumicultorii nu își pot acoperi costurile pentru producție și cules

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Prețuri fixate de către samsari, intermediari, iar legumicultorii pur și simplu nu își pot acoperi costurile pentru producție și pentru cules. Motiv pentru care pur și simplu nu au cum să vândă și preferă să ajungă cu marfa la gunoi, nu vorbim doar despre castraveți, ci și despre roșii sau vinete.

Sunt saci pur și simplu legați, cu vinete care nu au fost vândute, care se strică după câteva zile și care ajung la gunoi. Oamenii producătorii de aici spun că efectiv nu își mai pot acoperi nici măcar cheltuielile cu producția, pentru că în piață, prețul este fixat așa cum este fixat astăzi. Vânăta costa 1,50 lei, roșiile aproximativ la fel, iar castraveții nu depășeau 2 lei, în timp ce în pieţele din marile orașe, vorbim despre roșii care costă chiar 6-7 lei, vinete la fel. O soluție ar fi evident, cum spun și producătorii de aici, eliminarea intermediarilor, samsarilor, pentru că astfel ei ajung să își ducă marfa la gunoi. Vorbim despre castraveți, care în momentul în care au fost aruncați efectiv erau în stare perfectă, acum s-au îngălbenit de la soare, de la căldură și vorbim despre sute tone de castraveți și legume aruncate constant, aproape zilnic, aici la Matca, pentru că prețurile au ajuns de nimic.