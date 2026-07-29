Imagini incredibile şi o anchetă cu multe semne de întrebare la Brăila, după ce un copil care mergea pe trotinetă a fost lovit, din senin, de un obiect misterios căzut din cer. Este un incident cum nu s-a mai văzut şi, deşi a avut loc în urmă cu două luni, nicio autoritate nu a vorbit despre asta. Poliţiştii nu ştiu cu ce fel de obiect au de-a face, cel puţin asta au transmis prin singurul comunicat foarte vag dat astăzi presei.

Conform imaginilor care au apărut de curând în spaţiul public, copilul s-a prăbuşit la pământ, nu se mai mişcă, după ce acel obiect misterios îl loveşte atunci când cade din cer. Băiatul a ajuns la spital în stare gravă. Au fost câteva zile în care starea lui a fost critică, după care a început să-şi revină. Acum, la 2 luni distanţă de la incident, copilul este acasă, iar recuperarea lui merge foarte bine. Cei din localitate spun că acesta se află în afara oricărui pericol.

Autorităţile nu ştiu sau nu vor să spună despre ce obiect e vorba

E un incident extrem de bizar pentru că până acum nu sunt răspunsuri la foarte multe întrebări. Nu se ştie exact ce fel de obiect era cel care a căzut din cer. Simpla analiză a imaginilor arată că ar fi vorba despre un obiect compact, ceva din metal sau lemn, dar nici poliţia, nici primăria nu au precizat despre ce obiect este vorba. Acest lucru ridică multe semne de întrebare, cu atât mai mult cu cât au trecut două luni la incidentul petrecut în localitatea Comăneasca, pe DN 22.

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Băiatul de 12 ani se plimba cu trotineta prin sat în momentul în care a fost lovit. A fost dus la spital, a fost externat, este bine, iar acum ancheta este în continuare în desfăşurare. "Am înţeles că se efectuează cercetări cu privire la acest aspect. Referitor la modul efectiv, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, în afară de imaginile pe care le-am vizionat şi eu, nu ştiu ce să vă spun sau să vă spun mai multe. Pare a fi un obiect care cade de undeva. De aruncat nu cred că este aruncat, nu ştiu mai multe. Este acasă (n.red. copilul). A fost în prima fază puţin mai critic, după care şi-a revenit. A fost lovit în zona capului, după ceafă", a declarat Mircea-Tudorel Berteșteanu, primar comuna Tudor Vladimirescu.