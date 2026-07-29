Europa înregistrează unul dintre cei mai grei ani când vine vorba despre incendiile de vegetaţie. Spania şi Franţa sunt extrem de afectate. România a trimis zeci de pompieri în ajutorul partenerilor europeni.

Europa traversează unul dintre cele mai dificile sezoane din istoria recentă când vorbim despre lupta pompierilor cu flăcările şi incendiile de vegetaţie. Mai multe astfel de incendii au izbucnit în Franţa şi Spania şi au transformat un sezon deja complicat într-unul extrem de dificil. Temperaturile extreme, vegetaţia uscată şi vânturile puternice au creat condiţii favorabile pentru extinderea rapidă a focarelor, punând presiune uriaşă pe echipele de intervenţie.

Potrivit datelor furnizate de autoritățile europene care se ocupă de monitorizarea incendiilor forestiere, suprafaţa afectată de flăcări în Franţa a depăşit deja cu aproximativ 40% precedentul record înregistrat de la începutul colectării acestor date statistice. În acelaşi timp, în Spania numărul hectarelor mistuite de flăcări se apripie de cele mai ridicate valori consemnate în ultimii 20 de ani.

Cele mai grave incendii din ultimii 10 ani

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Incendiile de lângă Bordeaux, Franţa, dar şi cele din apropierea orașelor Madrid şi Valencia, Spania, sunt considerate a fi trei dintre cele mai ample din ultimul deceniu. Din cauza extinderii rapide a flăcărilor, sute demii de oameni au fost nevoiţi să își părăsească locuințele, în timp ce autoritățile au mobilizat resurse impresionante pentru limitarea pagubelor.

În doar trei săptămâni, trei dintre cele mai mari 15 incendii produse în Europa în decursul a 10 ani au mistuit mii de hectare.