Pedeapsă fără precedent: Fotbalist suspendat până când adversarul pe care l-a accidentat se recuperează

Oficialii Tribunalului Superior de Justiție Sportivă din Brazilia au luat o decizie mai rar întâlnită în sport, stabilind că Victor Gabriel, fundaşul echipei Internacional Porto Alegre, trebuie suspendat pe perioada în care lipseşte Gabriel Pec, fotbalist căruia i-a rupt piciorul într-un meci jucat în campionatul Braziliei.

Fotbalistul brazilian Victor Gabriel, suspendat după ce i-a rupt piciorul unui adversar - Profimedia

Pe 22 iulie, Internacional Porto Alegre a pierdut, 1-2, meciul jucat cu Cruzeiro, pe teren propriu. Kaio Jorge a deschis scorul pentru oaspeţi, în minutul 11, iar Matheus Pereira a făcut 2-0, după pauză, gazdele reuşind doar să marcheze golul de onoare pe final, prin Carbonero.

Însă faza meciului s-a petrecut la 1-0 pentru Cruzeiro, în minutul 59, când Victor Gabriel, de la Internacional, a fost eliminat direct, după o fază în care i-a rupt piciorul adversarului său, Gabriel Pec.

A fost o fază în care cei de la Cruzeiro plecau periculos pe contraatac. Victor Gabriel, intrat pe teren la pauză, a încercat să comită un fault tactic, pentru a întrerupe acţiunea oaspeţilor, dar a avut o intervenţie brutală şi i-a făcut praf piciorul adversarului.

Articolul continuă după reclamă

Verdictul medicilor a fost unul crunt. În urma intervenţiei lui Victor Gabriel, Gabriel Pec a suferit o fractură de tibie la piciorul stâng şi a necesitat o intervenţie chirurgicală de urgenţă.

Deşi în astfel de cazuri, de cartonaş roşu acordat direct, se decid suspendări de până la şase etape, reprezentanţii Tribunalului Superior de Justiție Sportivă din Brazilia au decis să aplice o decizie radicală şi au anunţat că Victor Gabriel este suspendat până la momentul în care victima sa va reveni la antrenamente. Se estimează că Gabriel Pec are nevoie de o recuperare care va dura 3-4 luni, astfel că fundaşul lui Internacional Porto Alegre are şi el de executat o suspendare drastică.

Totuşi, s-a precizat că suspendarea nu poate fi una mai mare de şase luni, luându-se în calcul inclusiv posibilitatea ca Gabriel Pec, dintr-un motiv sau altul, să nu mai revină în fotbal.