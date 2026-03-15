Prim-ministrul israelian Benjamin a publicat un clip, duminică, în care susţsine că este "foarte în viață".

Premierul Israelului răspunde zvonurilor că ar fi murit: "Facem lucruri pe care nu le pot împărtăși"

Prim-ministrul israelian a ironizat zvonurile online despre moartea sa, postând un videoclip în care cumpără o cafea şi glumeşte că aceasta este periculoasă din cauza numărului de calorii.

Zvonurile despre asasinarea lui Netanyahu au început să circule online la sfârșitul săptămânii trecute, după ce unii internauți au crezut că l-au văzut având șase degete în timpul unui discurs pe care l-a ținut și au presupus că este un videoclip generat artificial cu el.

De altfel, şi acest element este ridiculizat de Benjamin Netanyahu, care îşi arată mâinile pentru a demonstra că are toate cele zece degete în continuare.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Facem lucruri pe care nu le pot împărtăși în acest moment, dar facem lucruri”, a spus el, conform unei traduceri Google a conversației sale în ebraică.

"Lovim Iranul foarte tare, chiar și în această zi, iar în Liban, continuăm. Vă mulțumesc pentru cafea. Este excelentă. Nu știu despre calorii. Mi se pare foarte periculoasă", a glumit el.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-ați făcut plinul la pompă de teama scumpirilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰