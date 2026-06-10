Preţul aurului, 10 iunie 2026. Preţul pentru un gram de aur a atins cel mai scăzut nivel din acest an 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 10 iunie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 24,2 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 606,6218 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în 2026.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6717 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2344 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,5286 lei româneşti, în timp ce lira sterlină a rămas la acelaşi nivel precum cel din ziua precedentă, 6,0664 lei româneşti.