Legea care promitea echitate salarială a împărţit, de fapt, România în două. În timp ce unii bugetari riscă să piardă sume considerabile din salariu, demnitarii primesc şi mai mulţi bani. Sindicatele vorbesc deja despre proteste, iar Guvernul încearcă să salveze pe ultima sută de metri proiectul de care depind și banii din PNRR.

"Din păcate, şi eu am fost bugetară şi am dat în judecată statul. De ce nu iau de la ei, că ei au bani mulţi". "Nu mi se pare normal. Să stea şi ei la coadă să aştepte". "Sper ca la un moment dat totuşi să avem un sistem de salarizare care să reflecte performanţele fiecăruia şi în acelaşi timp să existe o proporţionalitate între salariile mici şi salariile foarte mari", au spus oamenii.

Legea privește peste 1,3 milioane de angajați din sistemul public. Noua grilă de salarizare naşte cele mai mari nemulţumiri.

Medicii ar putea pierde bani, în timp ce demnitarii ar primi majorări

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Un medic ATI ar putea pierde 2.000 de lei, în timp ce salariul net al preşedintelui ar ajunge la 19.000 de lei, al premierului la aproape 18.000, iar al unui ministru la 16.000 de lei.

"După două săptămâni, s-a instaurat din nou tăcerea şi ne-am trezit vinerea trecută cu o nouă formă, fiind a 4-a formă. Din ce se vede, au alocat aceste creşteri de cheltuieli către zona de Interne", a afirmat Dumitru Costin, preşedinte BNS.

Guvernul încearcă să grăbească procedura, pentru că adoptarea legii ar debloca o tranşă din PNRR, în valoare de 770 de milioane de euro.

"Consider că în 2-3 zile discuţiile ar putea fi încheiate în aşa fel încât, într-o nouă sesiune extraordinară, la începutul lunii august, în prima săptămână, Parlamentul să discute şi această lege foarte importantă", a afirmat Ilie Bolojan, premier interimar.

Cele cinci mari confederații sindicale cer, însă, retragerea proiectului.

"Acţiuni de protest, mai întâi în stradă în momentul în care vor vrea să forţeze nota, să dezbată şi să voteze în Parlament. Vor fi urmate de oprirea lucrului în toată România în tot sistemul public", a mai spus Dumitru Costin.

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, anunţă că nici partidul pe care îl conduce nu va vota legea salarizării în forma actuală: "Îi transmit lui Ilie Bolojan că PSD nu va vota niciodată o lege a salarizării care aduce austeritate și sărăcește românii, o lege care distruge atât sistemul de sǎnǎtate, cât și pe cel de educație!"

"Dacă acest proiect nu se aplică, indiferent de ce guverne vom avea în toamna acestui an, începând cu data de 1 ianuarie vor fi indexate salariile. Nu doar că nu vom mai avea niciun fel de economie, nedreptăţile şi inechităţile vor fi şi mai mult potenţate", a spus Ilie Bolojan.

Aceleași reguli de salarizare pentru toate instituțiile publice

Noua lege ar urma să stabilească aceleași reguli de salarizare pentru toate instituțiile publice și să limiteze majorările acordate în afara grilei unice.

"Statul are de câştigat, pentru că de acum încolo, măcar pentru următorii 5 ani, va şti câţi bani costă salariile bugetarilor, asta în condiţiile în care, în ultimii 5 ani, cheltuielile cu bugetarii s-au dublat, au ajuns la 166 de miliarde de lei", a declarat Adrian Negrescu, analist economic.

Deşi în repetate rânduri au dat asigurări că veniturile bugetarilor nu vor avea de suferit odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării, executivul estimează că mai mult de o treime dintre angajații statului încasează acum mai mult decât li se cuvine. Veniturile lor vor fi blocate până când restul grilei îi va ajunge din urmă.

Ce majorări vor avea demnitarii