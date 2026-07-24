Relaxare la tine acasă. Tot mai mulți români aleg să-şi transforme balconul, oricât de mic, într-o oază de linişte. Unii investesc câteva sute de lei, alţii câteva mii. Specialiștii spun însă că cel mai important lucru e să faci alegeri inspirate.

Nu ai nevoie de o terasă de zeci de metri pătrați și nici de mii de lei ca să schimbi complet atmosfera.

"Totul începe cu o idee, iar la mine ideea a venit în urma unei vizite scurte în Italia. Am venit de acolo cu dorința de a-mi schimba terasa. Am cumpărat mai întâi perdelele și le-am luat la reducere, așa că am plătit mai puțin de 100 de lei pe ele. După care am căutat tot felul de decorațiuni. Am cumpărat alte pături, alte fețe de pernă și în doar câteva zile și cu o investiție de exact 365 de lei mi-am transformat terasa într-un mic colț în care mă simt ca în vacanță. Cred că cel mai scump element de aici a fost această pernă pe care am dat 40 de lei și ca să fie totul complet, am cumpărat și căni care se potrivesc cu locul", a transmis Clara Mihociu, reporter Observator.

Creativitatea poate înlocui un buget generos

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Cei mai creativi nu au nevoie de buget. Doamna Viorica și-a pictat singură pereții de pe terasă.

"Zona asta de perete am făcut-o în pandemie, când piața de flori era închisă și din dorința de a mă înconjura de ele am făcut o farfurie în stil tradițional cu spirala vieții, cu ghivecele cu flori. Colțul ăsta a fost realizat prima dată după ce m-am mutat, cred că la 2 ani după mutare, din dorința de a nu sta cu pereții goi pentru că altfel trebuia să caut un meșter, să mă pun să agăț farfurii sau altceva. Ideea mea e să mă descurc singură. Pe terasă, mai ales vara, este zona mea de lucru. În timpul liber mai pictez, îmi beau cafeaua și atunci când este mai frig", a afirmat Viorica Papadiuc.

Cum amenajezi un balcon de numai trei metri pătrați

Este valabil și pentru cei care stau la bloc. Cu mai puțin de 1.000 de lei, Olga și-a transformat cei nici 3 metri pătrați de balcon într-un mic colț de liniște, acasă.

"A fost o bucurie să-mi amenajez acest balcon. Vreau să vă zic că anul acesta tematica, după cum vedeți, este culoarea verde. Am ales să umplu acest spațiu de flori, sunt mușcate pe care le-am sădit împreună cu copiii, avem și mentă, stevie, niște ardei din piață. Costurile au fost cât se poate de mici, această băncuță, de exemplu, a costat mai mult, vreo 700 de lei, are și un spațiu de depozitare", a spus Olga Moroşanu.

Lumina ambientală schimbă complet atmosfera

Specialiștii ne dezvăluie şi câteva trucuri.

"Pentru a obține acel efect și poate cu un buget redus se poate obține din corpurile de iluminat, lumină ambientală, poate o ghirlandă de lumini, un felinar de terasă amplasat într-un colț de balcon. Plantele sunt foarte importante, să te ducă cu gândul la natură și să te simți într-o oază de verdeață și partea textilă, dacă vrei să pui niște draperii de exterior, perne de terasă", a spus Raluca Ciutureanu, designer de interior.

Cei care au bugete mai mari la dispoziție pot să apeleze la profesioniști și la mobilier pe comandă. În acest caz, investiiile se pot ridica la câteva mii de lei.