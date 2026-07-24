În încercarea de a face faţă scumpirilor, românii mânâncă tot mai nesănătos. Preţul alimentelor curate, recomandate de nutriţionişti, creşte de la o lună la alta, iar multe familii nu şi le mai permit. E o situaţie îngrijorătoare, spun medicii, în condiţiile în care suntem deja campioni la boli cardiovasculare şi mai bine de jumătate dintre români au probleme cu greutatea.

Anca Podrumaru a pus în coş ouă, brânză şi mezeluri de calitate. E clientă fidelă a unei băcănii care vinde produse tradiţionale curate, cu mai puţini conservanţi sau coloranţi.

Anca Podrumaru, clientă băcănie: Prefer să iau, chiar dacă sunt mai scumpe decât în alte magazine. Mai puţin, da bun.

Reporter: Cât vă costă într-o lună ce daţi pe mâncare? Aţi făcut un calcul?

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Anca Podrumaru: Mai puţin de două mii, două mii şi un pic de lei, nu. De la pâine, până la carne şi altele.

Un coş cu produse de calitate poate costa şi cu 50% mai mult decât unul cu alimente ultraprocesate din supermarket. Aşa se face că unul din trei români nu-şi permite să mănânce sănătos.

"Costă, din păcate. Iei mai puţin. Nu trebuie să iei foarte mult", a spus o persoană.

Costul alimentației sănătoase a crescut puternic în Europa

Nu suntem singurii. Costul unei alimentații sănătoase în toată Europa a crescut cu 36% în ultimii patru ani, potrivit celui mai recent raport al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură.

"Mănâncă prost, ieftin, că atât îşi permit. Nu faci faţă preţurilor", a spus o altă persoană.

La noi, produsele recomandate într-o alimentație echilibrată s-au scumpit semnificativ în ultimul an: ouăle cu aproximativ 14%, carnea de vită cu 12%, pâinea de bună calitate cu 10%, mierea de albine cu 7%, iar cafeaua cu peste 21%.

"Preţurile la raft pentru hrană au crescut. O parte din creştere a fost totuşi absorbită de producători. Faţă de anul trecut, zmeura o achiziţionăm cu 35% mai mult faţă de anul trecut. Cam asta e media de scumpire la producător. Coşul zilnic a scăzut cu 15% faţă de anul trecut", a afirmat Dan Constantinescu, proprietar fermă ecologică.

Producătorii se plâng de costurile tot mai mari.

Preţul pe kg fiind de 39,5 lei. Iar costurile au crescut cu 60%. Calitatea se reflectă în beneficiile pentru sănătate. Roşiile certificate ecologic cresc mai lent, acumulează mai mulţi nutrienţi, au şi gust mai bun.

"Costurile au continuat să crească, pentru toate componentele. Laptele, energie, salarii, transport, ambalaje. Am încercat pe cât posibil să absorbim şocurile generate de creşterea costurilor, fără să le transferăm imediat în preţurile de la raft", a explicat Iulian Donici, reprezentant producător lactate.

Patru din zece români suferă de obezitate

Concuzia e una tristă. Tot mai multe familii renunță la produse de bună calitate, curate, şi cu o valoare nutritivă ridicată și le înlocuiesc cu variantele ieftine pentru că atât îşi permit.

"Când bugetul familiei e sub presiune, există categorii de produse la care clientul renunţă. Carne de vită, peşte, ulei de măsline, fructe exotice, fructe de pădure, anumite lactate premium. Untul e înlocuit cu margarina. Un consumator mult mai sensibil la preţ decât în anii trecuţi. Cumpără de la o zi la alta mai ieftin, alege produsele la promoţie", a declarat Feliciu Paraschiv, reprezentant al Asociaţiei Comercianţilor Mici şi Mijlocii.

Consecinţele acestui obicei se văd apoi în dosarele medicilor. În România, 4 din 10 români suferă de obezitate, iar aproximativ 70% au probleme cu greutatea. Şi la capitolul "boli asociate" suntem campioni. Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de mortalitate în România.