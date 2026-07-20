Preţul aurului, 20 iulie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 4 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 10 iunie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape patru lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 592,7275 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1748 lei româneşti, în raport cu dolarul american, cotat la 4,5863 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6745 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2421 lei româneşti