Preţul aurului, 22 iulie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 8,4 lei 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 22 iulie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 8,4 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 607,9948 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 7 iulie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele trebuie precizat că, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1407 lei româneşti, şi a câştigat circa un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6521 lei româneşti, dar a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5931 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2389 lei româneşti.