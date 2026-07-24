Preţul aurului, 24 iulie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 4,13 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 24 iulie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 4,13 lei, astfel că gramul de aur a coborât, din nou, sub pragul psihologic de 600 de lei, fiind cotat la 599,5279 lei.

În ceea ce priveşte valutele trebuie precizat că, leul românesc a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1215 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2348 lei româneşti, sau în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6297 lei româneşti, dar a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5974 lei româneşti.