Preţul aurului, 6 august 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 17,44 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 6 august 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 17,44 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 625,3970 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 18 iunie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american, cotat la 4,5507 lei româneşti, în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2513 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6221 lei româneşti, şi a câştigat teren important în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1236 lei româneşti.