Canicula și seceta pun presiune pe rezervele de apă din judeţul Dolj. În oraşul Segarcea alimentarea cu apă a fost restricţionată, după ce consumul ridicat din timpul valului de căldură a redus cantitatea de apă potabilă disponibilă. Seceta lasă urme vizibile în mai multe zone. Râuri şi lacuri, care în mod normal atrăgeau turiştii şi le ofereau un refugiu în zilele toride de vară, au ajuns să fie acum complet secate.

Ca să vă faceţi o idee, colegul nostru Alex Prunean se află, oricât de ciudat ar suna, pe fundul unui lac din judeţul Sălaj.

Alex Prunean, reporter Observator: Sunt în lacul de acumulare Vârșolț, principala sursă de alimentare cu apă a județului Sălaj. Suprafața totală a lacului de peste 400 de hectare, mai puțin de jumătate, se mai află în acest moment sub apă, iar restul lacului arată exact ca aici. Suprafețe întinse de pământ arid, cu crăpături extrem, extrem de adânci, între care găsim sute sau chiar mii de scoici, scoici uriașe, care au fost omorâte de secete.

Imaginați-vă că la începutul acestui an, prin acest loc se putea ajunge doar cu barca, dar acum se văd urme de autovehicul, semn că acum, în această parte a lacului, albia poate fi traversată chiar și cu mașina. Vă spuneam, suntem într-una dintre cele mai importante surse de alimentare cu apă a judetului Sălaj. Practic, din acest lac beau apă oamenii din Zalău și din celelalte localități.

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Lac care, în acest moment, mai are apă la doar 33% din capacitatea lui. Practic, vedeți, linia apă este undeva la 200 de metri distanță de aici. Am stat de vorbă cu cei care administrează lacul, cu cei care administrează barajul de la Vârșolț.

Situația este extrem de gravă pentru că nivelul apei scade cu 1,5-2 centimetri pe zi. Poate că nu pare mult, dar ei spuneau că este extrem de mult pentru că în alți ani, în timpul verii, în iunie, iulie și chiar august, când sunt precipitațiile cele mai puternice, nivelul apei creștea, nu scădea.

Râul Crazna este principala sursă de apă a acestui lac, dar în acest moment, de mai bine de o săptămână, spun cei de la baraj, intră doar un litru de apă pe secundă și ies 200 de litri de apă pe secundă de aici din lac spre rețeaua de apă a judetului.

Probleme nu sunt doar aici, în județul Sălaj, pentru că pe 12 cursuri de apă din bazinul hidrografic Someș-Tisa, debitul apei înregistrat în acest moment este 0, deci vorbim despre pârâuri care au secat.