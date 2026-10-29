Mărturia românului care a văzut de aproape tragedia feroviară din Spania. A tăiat garduri că să ajute răniţii

Un român a fost la un pas de tragedia feroviară din Spania, soldată cu cel puţin 68 de morţi. Ioan Dunca se afla la doar 20 de metri de locul în care două trenuri s-au ciocnit şi povesteşte că a auzit o explozie puternică, asemenea unei bombe. Bărbatul susţine că a fost primul care a alertat autorităţile, apoi a tăiat un gard de sârmă pentru a-i ajuta pe călătorii răniţi, inclusiv copii, să iasă din zona accidentului.

Accidentul feroviar din Spania, unde două trenuri s-au ciocnit pe şine - Profimedia

Ioan Dunca a declarat pentru Ştirile TVR că se afla la aproximativ 20 de metri de locul unde s-au ciocnit cele două trenuri din Spania.

"Eram la 15-20 de metri de tren când a fost accidentul. Un tren a fost oprit pe calea ferată, la semafor şi venea unul din spatele lui şi a intrat peste el. S-au băgat locomotivele una în alta, a explodat şi au sărit trei vagoane în partea asta, că sunt două linii. Trei vagoane au sărit în partea asta şi cealaltă locomotivă a sărit în partea cealaltă a căii ferate. A fost o explozie ca o bombă, o explozie foarte mare s-a auzit. Explozie şi fum, totul plin de fum", a afirmat bărbatul.

A sunat la 112 şi a tăiat gardul pentru a salva călătorii răniţi în accidentul feroviar din Spania

El a mai declarat că a sunat la 112 şi a ajutat călătorii să iasă din vagoane, scrie News.ro.

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"Am sunat la 112. În apropiere e o gară care dirijează trenurile şi i-am sunat pe ăia. Nici ăia nu au ştiut ce s-a întâmplat. Eu am fost primul care am anunţat. Aici, în Spania, în zona asta, e sârmă pe o parte de calea ferată şi pe cealaltă parte. Când am văzut eu, m-am apucat şi am tăiat sârma şi am scos oamenii de acolo, se dădeau jos din tren acolo, săracii oameni, plini de sânge, cu copii, i-am ajutat să iasă că e o coastă aşa mare şi i-am ajutat să iasă", a mai afirmat bărbatul.

Cel puţin 68 de persoane au murit miercuri, în urma coliziunii dintre două trenuri de mare viteză spaniole, iar echipele de salvare scotocesc printre resturi în căutarea altor victime, după acest al doilea accident feroviar mortal din Spania care s-a produs în acest an, cel mai grav din Europa din 2013.