Splash, start-up-ul românesc de trotinete, îşi anunţă închiderea, după ce Primăria a impus reguli stricte

Start-up-ul românesc de trotinete "Splash" a anunţat că îşi încheie activitatea la finalui acestui an, potrivit lui Octavian Marin, antreprenorul din spatele firmei. Decizia vine în urma noului regulament aprobat de Consiliul General al Municipiului București, care introduce noi taxe și obligații pentru companiile de închiriere a trotinetelor electrice.

Consiliul General al Municipiului București a aprobat recent noul regulament, după ce anterior, în luna septembrie, o altă variantă nu a primit votul consilierilor.

"Splash! La revedere! A fost un gând frumos pentru Bucureşti, oraşul în care m-am născut, am crescut şi m-am format ca om. A fost o nebunie care a costat mai bine de 1.000.000 euro (1500 x 650 Eur/trotineta, la care adaugăm şi costurile pentru software). Niciodată aceşti bani nu s-au întors. Am fost în fiecare an pe break-even operaţional. Dar asta este mai puţin important acum", a tranmis Octavian Marin.

Splash va mai opera doar în această toamnă, după 7 ani de activitate, iar decizia a venit în urma regulamentului CGMB. "Primăria Bucureşti ne va desfiinţa", e de părere Marin.

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"Splash ramane povestea mea, a tuturor celor care au construit-o şi nu în ultimul rând, a celor care s-au plimbat cu trotinetele şi şi-au oferit, pe două roti, propriile amintiri. 7 ani coloraţi cu Splash! Ultima toamnă! Primăria Bucureşti, prin Regulamentul adoptat astăzi, la sfârşitul acestui an, ne va desfiinţa", a mai spus antreprenorul.

Ce prevede noul regulament

Noul regulament prevede ca operatorii de trotinete electrice fără stație fixă trebuie să plătească un tarif de 0,75 lei pe zi pentru fiecare trotinetă taxabilă amplasată pe domeniul public. De asemenea, operatorii trebuie să achite o taxă de autorizare de 5.000 lei pe an.

Noile reguli se vor aplica peste două luni și tot de atunci trotinetele electrice din București vor mai putea fi închiriate doar de cei care au împlinit vârsta de 18 ani. Cu o singură excepție, o pot face și cei cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, însă doar dacă dețin un permis de conducere de categoria A1 sau B1.

Regulamentul introduce și obligativitatea autorizării operatorilor și a încheierii unui contract cu Primăria Capitalei. Va fi stabilit şi un număr maxim care pot fi autorizate în București, precum și limita pentru fiecare operator, pe baza unor criterii nediscriminatorii.

Opreatorii care încalcă regulile, inclusiv amplasarea neregulamentară și depășirea numărului de vehicule autorizate, pot primi amenzi între 2.000 și 5.000 de lei. Activitatea desfășurată fără autorizație poate fi sancționată cu amenzi între 8.000 și 10.000 de lei.