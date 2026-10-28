ANAF scoate la vânzare o garsonieră din Sectorul 1 al Capitalei, la un preț de 88.400 de lei. Locuința are doar 12,7 metri pătrați utili și se află la mansarda unei clădiri construite în 1937.

ANAF vinde cu 88.000 de lei o garsonieră de 12,7 metri pătrați în Sector 1 București - elicitatii.ro

Proprietatea apare în anunțul de valorificare al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București și se află pe strada Mihai Eminescu nr. 17, în Sectorul 1. Este vorba despre un apartament cu o singură cameră, aflat la mansarda clădirii, la etajul 8.

ANAF cere 88.400 de lei pentru garsoniera din Sector 1

Prețul de pornire este de 88.400 de lei, după aplicarea unei reduceri de 35%. Valoarea de evaluare a proprietății este de 136.000 de lei.

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Anunțul se află la licitația cu numărul 5, iar taxa de participare este de 8.840 de lei. Operațiunea este scutită de TVA, potrivit informațiilor din anunț.

Perioada de publicitate a vânzării este cuprinsă între 13 octombrie și 12 noiembrie 2026.

Locuința are 12,7 metri pătrați utili

Suprafața utilă este de numai 12,7 metri pătrați, în timp ce suprafața totală indicată în anunț ajunge la 20,16 metri pătrați. Locuința este semidecomandată și încadrată la confort 3. În proprietate intră camera, bucătăria, WC-ul și dușul. Există și cote-părți din mai multe spații comune, printre care culoarul, spălătoria, o boxă-debara și balconul.

Proprietatea este descrisă în anunț ca fiind „de renovat”.

Un alt detaliu important pentru cei interesați de proprietate este accesul. Deși locuința se află la mansardă, la etajul 8, liftul clădirii ajunge numai până la etajul 7. Ultimul nivel trebuie parcurs pe scări.

Imobilul a fost finalizat în anul 1937, are structură din beton armat și opt niveluri. În anunț este menționat drept consolidat, cu trimitere la procesul-verbal din 30 noiembrie 2006. Încălzirea locuinței este asigurată prin centrala termică a blocului.