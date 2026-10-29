Un alt gigant american pleacă din afacerile cu gaze din România. Cine preia compania Black Sea Oil & Gas

Americanii de la Carlyle și banca de investiţii BERD vând Black Sea Oil & Gas, cel mai mare producător de gaze offshore din România. Cumpărătorul este Mazarine Energy, o companie europeană deja prezentă pe piața noastră. Carlyle este al treilea mare investitor american care își anunță retragerea din afacerile cu gaze naturale din România, după Chevron și ExxonMobil.

Mazarine Energy achiziționează Black Sea Oil & Gas, cel mai mare producător de gaze offshore din România - mazarine-energy.com

Grupul american Carlyle vinde Black Sea Oil & Gas, compania care exploatează gazul românesc din Marea Neagră, către Mazarine, o firmă europeană din sectorul energetic. Valoarea tranzacției, care trebuie aprobată de autoritățile de reglementare, nu a fost făcută publică.

A doua retragere americană din offshore-ul petrolier românesc

Carlyle este al treilea mare investitor american care își anunță retragerea din afacerile cu gaze naturale din România, după Chevron, care a renunțat la explorarea gazelor de șist în 2015, și ExxonMobil, care și-a vândut participația în proiectul Neptun Deep în 2022.

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Atunci, ExxonMobil și-a vândut subsidiara care deținea o participație de 50% la Neptun Deep către compania de stat Romgaz, pentru peste 1 miliard de dolari.

Black Sea Oil & Gas a investit, alături de partenerii săi, peste 400 de milioane de dolari în dezvoltarea proiectului Midia din Marea Neagră, care asigură, de la începerea producției în 2022, aproximativ 12% din necesarul de gaze naturale al României.

Anunţul celor trei companii

Anunţul a fost făcut azi de Black Sea Oil & Gas, Mazarine Energy şi Carlyle care precizează că tranzacţia este supusă obţinerii aprobărilor necesare din partea autorităţilor de reglementare.

"Cu sprijinul Carlyle în calitate de acţionar, BSOG a coordonat, în calitate de operator, în numele său şi al partenerilor de concesiune, investiţii de peste 400 de milioane de dolari în Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia ("MGD"), primul proiect offshore de producţie a hidrocarburilor dezvoltat în sectorul românesc al Mării Negre în ultimii peste 30 de ani. Proiectul a inclus dezvoltarea platformei de producţie offshore Ana, a unei conducte submarine cu o lungime de 126 km şi a noii staţii de tratare a gazelor de la Vadu. De la începerea producţiei în iunie 2022, BSOG a asigurat aproximativ 12% din necesarul intern de gaze naturale al României, contribuind la securitatea energetică a ţării într-o perioadă critică pentru pieţele energetice europene", se precizează în comunicat.

La finalizarea tranzacţiei, Mazarine Energy, o companie europeană din sectorul energetic şi cu o prezentă operaţională deja consolidată în România, va deveni noul acţionar al BSOG.

Totodată BSOG va continua să opereze proiectul MGD, asigurând continuitatea activităţii companiei pe măsură ce aceasta intră într-o noua etapă de dezvoltare.

"Începerea producţiei de gaze naturale din proiectul MGD în anul 2022 a fost posibilă datorită determinării şi perseverenţei echipei BSOG, precum şi angajamentului pe termen lung, investiţiilor semnificative şi sprijinului solid oferit de Carlyle şi BERD. Privim cu încredere către viitor şi continuarea activităţii BSOG în România, alături de noul nostru acţionar, Mazarine, care are toate premisele pentru a contribui în continuare la consolidarea securităţii energetice a României", a declarat Mark Beacom, CEO BSOG.

La rândul său, Bob Maguire, director la Carlyle International Energy Partners, a amintit că, în anul 2015 când Carlyle a preluat BSOG, compania se afla încă în etapa de explorare. "În ultimul deceniu, BSOG a devenit principalul producător de gaze naturale offshore din România şi un actor important în asigurarea aprovizionării interne cu gaze naturale. Evoluţia companiei demonstrează modul în care investiţiile de capital privat, realizate cu o perspectivă pe termen lung şi cu disciplină investiţională, pot susţine dezvoltarea unor proiecte complexe de infrastructură offshore".

Edward van Kersbergen, director general al Mazarine Energy, a precizat că România ocupă un loc central în activitatea companiei încă din anul 2017. "Proiectul MGD reprezintă o realizare majoră pentru securitatea energetică a României, iar noi ne angajăm să valorificăm realizările echipei BSOG şi să contribuim în continuare la asigurarea necesarului de energie al ţării în anii următori".

Victoria Zinchuk, director regional BERD pentru România, Bulgaria şi Grecia, a transmis că acest proiect demonstrează modul în care investiţiile pe termen lung pot susţine dezvoltarea sectorului privat şi pot genera, în acelaşi timp, beneficii pentru economia în ansamblu.

"Dezvoltarea BSOG şi transformarea sa în cel mai mare producător de gaze naturale offshore din România reprezintă o realizare remarcabilă. De la investiţia BERD din anul 2017, compania a reuşit să pună în producţie resurse offshore importante, contribuind la diversificarea surselor de aprovizionare şi la consolidarea securităţii energetice a României. Acest proiect demonstrează modul în care investiţiile pe termen lung pot susţine dezvoltarea sectorului privat şi pot genera, în acelaşi timp, beneficii pentru economia în ansamblu".

BSOG este o companie energetică independentă cu sediul în România, care a dezvoltat proiectul MGD în calitate de operator şi deţinător al unei participaţii de 70%. Compania urmăreşte în continuare dezvoltarea resurselor offshore de gaze naturale şi valorificarea infrastructurii strategice a proiectului MGD pentru dezvoltarea unor proiecte de energie verde. Acestea includ proiecte eoliene offshore, prin utilizarea coridorului energetic offshore existent şi a terenurilor disponibile, precum şi proiecte de captare şi stocare a carbonului (CCS), prin valorificarea infrastructurii terestre şi offshore existente. Totodată, BSOG dezvoltă proiecte de producere a biometanului prin intermediul filialei sale deţinute integral, BSOG Energy.

Carlyle este o companie globală de investiţii, care, la 30 iunie 2026, administra active în valoare de 485 de miliarde de dolari. Mazarine Energy este o companie independentă de petrol şi gaze naturale, specializată în explorare, dezvoltare şi producţie în Europa, Africa de Nord şi regiunea Orientului Mijlociu şi Africii de Nord (MENA). Fondată în 2013 de Edward van Kersbergen, compania desfăşoară operaţiuni de producţie în Tunisia şi România. În 2026 Mazarine a intrat pe piaţa energetică din Ţările de Jos prin achiziţionarea unei participaţii de 50% în Wintershall Noordzee B.V.