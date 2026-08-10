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Preţul unui bitcoin astăzi, luni 10 august 2026

Pret bitcoin astazi, 10 august 2026 Pret bitcoin astazi, 10 august 2026 - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 10.08.2026, 12:53 | Modificat la 10.08.2026, 12:55

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, luni, 10 august 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată la 64.922 dolari sau 56.196 euro, deşi în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 65.349 dolari sau 56.566 euro.

Nivelul atins la momentul actual este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 63.468 dolari sau 54.857 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator
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