Luni dimineaţă, şoferul ambulanței atacate în comuna Recea-Cristur a fost operat pentru a doua oară. Vă reamintim că un echipaj medical din Cluj a fost atacat cu bâte, topoare și pietre în timp ce se întorcea de la o misiune. Ambulanța a fost distrusă, iar șoferul a fost rănit la ochi de cioburile geamului spart şi a fost nevoit să conducă aproape orb spre spital, cu un pacient înăuntru. Toţi cei 7 indivizi care au fost în spatele atacului au fost reţinuţi pentru 30 de zile.

Pacientul s-a prezentat la Camera de gardă Oftalmologie în noaptea de vineri, prezentând diagnosticul de plagă oculară penetrantă, fără corp străin. A fost examinat și internat pe Secția de Oftalmologie, pentru investigații suplimentare, monitorizare și tratament de specialitate. S-a intervenit în regim de urgență pentru sutura plăgii. În această dimineață s-a intervenit din nou chirurgical asupra pacientului, postoperator acesta este stabil însă medicii nu pot da deocamdată un prognostic cu privire la evoluția stării pacientului.

Şapte persoane au fost arestate preventiv

Şapte persoane cu vârste între 18 şi 44 de ani au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, pentru implicare în atacul asupra ambulanţei. In urma declaraţiilor, se presupune că o femeie a fost cea care a aruncat piatra, spărgând geamul ambulanţei şi rănindu-l pe ambulanţier.

Articolul continuă după reclamă

Şoferul a fost rănit la ochi de cioburile geamului şi a fost operat, pentru a doua oară

"În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate de poliţiştii din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Dej, au fost identificate persoanele implicate în eveniment, respectiv 7 persoane, cu vârste cuprinse între 18 şi 44 de ani, din comuna Recea-Cristur", anunţă luni dimineaţă IPJ Cluj.

În data de 10 august, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Dej a admis propunerea formulată de procurorul de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej şi a dispus măsura arestării preventive, pentru 30 de zile, faţă de cele 7 persoane, cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de tulburare a ordinii şi liniştii publice şi lovire sau alte violenţe.

Medicii chemaţi să acorde îngrijiri unui pacient în Recea-Cristur, judeţul Cluj, au fost atacaţi cu bâte, topoare şi pietre, pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o presupusă "ambulanţă care fură copii".

Ministerul Sănătăţii a condamnat ferm atacul revoltător asupra echipajului Serviciului Judeţean de Ambulanţă Cluj, provocat de dezinformări absurde apărute pe platforme din social media, solicitând instituţiilor cu competenţe fermitate maximă.

UPDATE: În ce stare se află şoferul

Șoferul ambulanței atacate în județul Cluj a fost operat a doua oară în această dimineață. Este stabil, dar medicii încă nu pot da un prognostic în legătură cu evoluția stării de sănătate a bărbatului care s-a prezentat la camera de gardă cu o plagă oculară. Magistrații judecătoriei Dej au decis, printre altele, și arestarea celor șapte tineri care au atacat ambulanța, care preluase un pacient și era în drum spre spitalul Dej. Aceștia sunt acuzați de lovire sau alte violențe, îngreunarea circulației pe drumurile publice, tulburarea ordinii și liniștii publice și, în ultimul rând, de distrugerea autospecialei.

Au apărut foarte multe reacții după acest incident șocant și, dincolo de necesitatea schimbării legislației privind dezinformările și informațiile false distribuite în mediul online, personalul medical își doresc măsuri mai concrete privind protejarea angajaților care lucrează în acest sistem de sănătate și membrii Federației Naționale Ambulanța din România cer, printre altele, ca personalul medical de pe ambulanțe să fie încadrat la categoria 1 de condiții deosebite periculoase în câmpul muncii, în așa fel încât să fie protejat și cei care salvează vieți.