Siesta spaniolă ar putea ajunge şi în restaurantele româneşti. Adică programul localurilor să fie întrerupt, pentru câteva ore, după prânz, şi la noi. Restaurantele caută variante de a face faţă scăderii consumului, temperaturilor tot mai ridicate şi creşterii costurilor. Unii patroni îşi deschid afacerile doar în cinci zile din şapte, alţii îşi cheamă angajaţii la muncă doar în a doua parte a zilei.

Pauza de odihnă la mijlocul zilei, pe model spaniol este soluţia la care se gândesc tot mai mulţi patroni din HoReCa, în încercarea de a reduce costurile dar a păstra, totuşi, calitatea serviciilor. Clienţilor nu le displace ideea, mai ales pe timp de vară, când temperaturile de la ora prânzului sunt greu de suportat pentru o ieşire la masă în oraş.

Persoană: Să se introducă şi la noi?

Reporter: Când obişnuiţi să ieşiţi la terasă?

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Persoană: Seara, în weekend, după ora 8, venim. Trebuie să fie un pic de răcoare!

"Vara când sunt zilele călduroase, oricum oamenii nu prea obişnuiesc să iasă din casă şi ar fi şi o pauză pentru cei care lucrează. Nu cred că ar fi o idee rea", menţionează o persoană.

Multe restaurante şi-au adaptat strategia după noile obiceiuri de consum ale românilor. Programul redus pare că funcţionează pentru multe localuri din Capitală.

Patronii iau în calcul un program mai scurt

Restaurantul este deschis doar patru zile pe săptămână. Joi şi vineri programul este de la 17 la 22, iar în weekend, oamenii pot servi şi prânzul.

"Este nevoie în ziua de azi să limităm publicul la doar 4 zile ca să fie atmosferă în restaurant, în acelaşi timp cei din bucătărie şi cei de pe sală să fie aceeaşi tură, să nu mai fie mai mulţi. Costă mai mult. Având o singură tură, 4 zile, produsul este acelaşi şi serviciile sunt aceleaşi. Mai sunt şi oameni care sună să facă rezervare şi luni şi marţi şi miercuri, din păcate nu se poate", explică Mircea Mangiurea, proprietarul unui restaurant.

Tot cu o mână de oameni lucrează şi patronul unui alt restaurant cu specific spaniol din Capitală. E deschis doar cinci zile din şapte.

"Oamenii poate înţeleg sau nu înţeleg, dar trebuie să trecem peste aceste momente grele. O scădere în luna iunie de 23% înseamnă mult. Ideea de siestă era că acolo era foarte cald. În România nu o văd, pentru restaurante văd ideea de cinci cu două, să ai o singură tură, cum era şi în Spania. Dacă vrei să opreşti puţin programul, să fie un descarcio cum zic spaniolii, faci o pauză între 3,4 şi 6 tot nu e bine, în România cina se ia la ora 6! În România lumea nu e obişnuită să mănânce fix, la o oră", menţionează Sorin Barbu, proprietarul unui restaurant.

Scăderea masivă a banilor încasaţi de HoReCa stârneşte şi reacţii la nivel înalt. Zilele trecute, ministrul Economiei, a spus că industria ospitalităţii are nevoie de măsuri de sprijin urgente în această perioadă.