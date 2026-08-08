Educaţia financiară începe să dea roade dacă până nu demult asigurările de viață erau deseori privite drept o cheltuială în plus, astăzi tot mai mulți români le văd ca pe o plasă de siguranță. Fie că vor să își protejeze copiii sau să nu rămână în urmă cu rata la vreun un credit, numărul celor care încheie astfel de polițe este în continuă creștere. Mulţi le primesc ca beneficii în pachetele salariale standard. Pe ceilalţi îi ajută faptul că le pot accesa din câteva apăsări pe ecranul telefonului.

"Aparent nu mi-a convenit, pentru că era un cost în plus, dar cumva înţelegând riscul pe care îl acoperă, este mult mai benefic să iei varianta cu asigurare", spune o clientă a băncii.

În urmă cu un an, Andreea a luat un credit ipotecar, iar împrumutul a venit la pachet cu o asigurare de viaţă.

"Am o rată de 1.911 lei, din care am văzut că prima de asigurare e undeva la 100 de lei. În caz de deces, creditul nu va fi moştenit de urmaşi, de familie, se va achita integral", spune Andreea Iovu, clientă bancă.

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Românii îşi fac tot mai multe asigurări de viaţă

În primul trimestru din acest an, piaţa asigurărilor de viaţă a crescut cu 23%, în timp ce aceea pentru asigurările generale a crescut cu doar 13%. Nu e un trend nou, pe tot parcursul anului 2025 am plătit peste 5,2 miliarde de lei pentru acest tip de poliţă.

"Educaţia financiară a crescut foarte mult. Iar oamenii au început să fie conştienţi de faptul că trebuie să îşi investească banii în nişte locuri sigure, care le aduc şi nişte beneficii pe partea de protecţie", menţionează Cătălin Boiceanu, director zonal broker de asigurări.

"Am reuşit să atragem cu 37% mai multe prime de asigurare de la clienţii din România, comparativ cu anul anterior. Cele mai alese produse sunt cele de protecţie, protecţie pură. Avem asigurări cu componentă de investiţie şi asigurări din spectrul de sănătate", explică Ștefan Stavrositu, CEO Companie Asigurări.

Asigurarea de viaţă clasică acoperă decesul şi invaliditatea permanentă. Putem opta, însă, pentru varianta de asigurare cu economisire care acoperă şi bolile grave, accidentele sau spitalizarea. În plus, dacă evenimentul nedorit nu se produce, asiguratul rămâne cu o sumă de bani în cont.

Cu cât traiul românilor e mai greu, cu atât mai des accesată e asigurarea de viaţă asociată creditului.

"Este extrem de utilă o astfel de asigurare, mai ales atunci când eşti principalul aducător de venituri în familie. Şi dacă tocmai ţie ţi se întâmplă ceva, rămâi şi cu creditul, familia nu are unde locui ulterior", spune Cătălin Boiceanu, director zonal broker de asigurări.

Alţii aleg asigurările de viaţă cu componentă investiţională.

"Am o asigurare pentru copii. Se vor strânge nişte bani pentru momentul în care fetiţa mea va ajunge la majorat. Ştiu că dacă păţesc eu ceva, fetiţa mea va avea acea sumă", menţionează Dan Cristescu, deţinător asigurare de viaţă.

Preţul unei asigurări începe de la câteva zeci de lei pe lună şi poate ajunge la câteva sute de lei, în funcţie de riscurile pe care le acoperă.

"E indicat să ne gândim la astfel de poliţe chiar şi începând cu 25 de ani. Putem face asigurări pe o perioadă lungă, 30 de ani, şi să beneficiem şi noi de aportul unei astfel de poliţe, care se transpune într-o zonă investiţională", explică Valeriu Bădilă, broker de asigurări.

În România există, în prezent, aproape 2,2 milioane de contracte de asigurări de viaţă.