Se văd primele schimbări la pompă după ce a fost plafonat adaosul comercial. De la o zi la alta, ieftinirile sunt de aproximativ 10 bani. Mult prea mici, se plâng şoferii, care vânează cele mai bune tarife. Motorina standard se menţine în continuare la peste 10 lei. Astăzi, cel mai mic preţ era la o staţie din Bihor, 10 lei şi 43 de bani. În ceea ce priveşte benzina, cea mai ieftină este în Mehedinţi, 9 lei şi 26 de bani. Măsurile crizei carburanţilor se vor aplica etapizat. Am putea să vedem o nouă ieftinire după 16 august, când intră în vigoare acciza dinamică. Specialiştii ne avertizează, însă. Preţurile de 8 lei pe litru rămân istorie.

La această staţie peco din Cluj, benzina se vinde cu 9.36 de lei, în timp ce motorina cu 10,47. Preţuri mai mici cu puţin peste 10 bani faţă de ziua precedentă. Economia pe care o fac şoferii este maximum de 7 lei la fiecare plin, mai puţin decât un litru de combustibil.

"La 10 lei vi se pare un preţ mic, că eu nu cred că este un preţ mic. Ăla e praf în ochi, ce vorbim. Măreşte de 200 de ori şi ieftineşte o dată. E nemulţumire, nu mulţumire. Nu are niciun sens. Este bătaie de joc ce se întâmplă. Dacă scade, nu creşte, asta e ideea", spun şoferii.

Schimbările vin la o zi după întrarea în vigoare a proiectului de lege

Articolul continuă după reclamă

Schimbările de preţ vin la o zi după ce a intrat în vigoare proiectul de lege privind declararea situaţiei de criză. Actul normativ impune limitarea adaosului comercial la nivelul de anul trecut, restricționarea exporturilor şi permite cel mult o creștere de preț pe zi. Efectele abia se văd, spun şoferii.

"Nu se simte nicio diferenţă la portofel. Plus sau minus 10 bani, părerea mea e că nu ajută cu nimic. Eventual dacă se putea un 50 de bani, un leu să zicem. Poate se mai cunoştea, dar aşa", menţionează oamenii.

Iar atunci când preţurile sunt mari, românii sunt nevoiţi să pună frână.

Persoană: Merg mai încet.

Reporter: Consumul mai mic?

Persoană: Exact! Circulăm mai puţin, mergem mai mult cu transportul în comun.

Este doar o primă etapă a ieftinirilor de la pompă, pentru că pe data de 16 august va intra în vigoare inclusiv acciza dinamică, cea care ar urma să scadă prețul până la 25%. Specialiştii ne spun însă să nu ne facem mari speranţe.

"Să ne aşteptăm la ieftiniri între 20 şi 40 de bani pe litru în perioadă următoare, în următoarele şase şapte zile. Preţul carburanţilor va rămâne, cel puţin cazul motorinei, peste 10 lei pe litru în următoarea lună, iar în ceea ce priveşte ieftinirile, cred că din luna septembrie s-ar putea să vedem lucruri mai bune. Opt lei litru de carburant probabil a devenit istorie", explică Adrian Negrescu, analist economic.

Până în prezent, în România au fost instituite oficial două perioade de criză pe piața carburanților.