Preţul unui bitcoin astăzi, luni 12 octombrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, luni, 12 octombrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 400.333 lei sau 74.921 euro, după ce în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 401.497 lei sau 75.139 euro.

Nivelul atins la momentul actual este, totuşi, sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 410.479 lei sau 76.605 euro.