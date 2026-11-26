Nu avem timp, nu avem bani sau pur și simplu ne este teamă de ceea ce am putea afla. Românii găsesc o mulţime de pretexte să amâne vizita la medic. Şase din zece nu merg la controale preventive. Cifrele arată cât ne costă această neglijenţă: România este pe primul loc în UE la decese care ar fi putut fi evitate. În România, încă circulă multe mituri care nu fac altceva decât să ne îmbolnăvească: dacă suntem tineri nu putem avea probleme cu inima sau, dacă nu avem cazuri în familie, suntem feriţi de cancer.

"Dacă nu sunt simptome, de obicei nu se duce nimeni. Ăsta este adevărul. La medic, dacă te duci la stat, ai de așteptat. Cu bilet de trimitere găsești greu o programare. Cam asta este situația, așa că majoritatea merg când îi doare ceva", a spus o persoană.

"Lasă că merg luna viitoare!", "Nu am timp, nu am bani!" sau "Dacă nu mă doare nimic, înseamnă că sunt bine!". Sunt doar câteva dintre motivele sau scuzele pe care românii le folosesc pentru a amâna vizita la medic. Deși controalele periodice și analizele sunt esenţiale în depistarea şi tratarea din timp a unor afecțiuni, 6 din 10 români nu ajung la ele.

"Viața este din ce în ce mai grea. (...) Unii oameni nu merg din lipsa banilor", a spus altă persoană.

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"La mine au fost niște probleme... La început, în tinerețe, am amânat. Când am ieșit la pensie, am fost foarte atentă", a mărturisit o femeie.

Alții pur și simplu cred că lipsa durerii înseamnă sănătate și că tinerețea îi ține departe de medic, cel puțin temporar. Medicii avertizează că aceste idei sunt doar nişte mituri că că bolile de inimă sau chiar unele forme de cancer apar din ce în ce mai devreme.

"Vorbim despre faptul că oamenii nu se prezintă la medic pentru că nu îi doare nimic, nu se gândesc că, de la 30-40 de ani, pot avea o problemă de inimă și, chiar dacă au simțit o jenă, o durere în piept sau au avut valori ale tensiunii peste limitele normale, le-au pus pe seama stresului", a explicat dr. Andreea Lăcraru, medic cardiolog.

"Bolile cele mai grave, cancerele, în momentul în care ajung să ne doară, să ne dea un simptom, pot fi deja într-un stadiu avansat. Cancerul este o boală care nu doare. Își face treaba în organism, se dezvoltă, iar când doare poate fi deja prea târziu", a explicat Laura Panait, medic de familie.

Miturile despre cancer și bolile de inimă, demontate de medici

Multe dintre scuzele care ne fac să amânăm controalele pornesc, de fapt, de la lipsa informațiilor. De exemplu, o persoană care nu are cazuri de cancer în familie poate considera că este ferită de această boală. Inslusiv vizitele la ginecolog, recomandate anual sau chiar mai frecvent în unele cazuri, sunt evitate pe motiv că nu există simptome, dureri sau disconfort, ceea ce creează impresia falsă că totul este în regulă. În plus, această mentalitate de a merge la medic doar atunci când ceva doare este adânc înrădăcinată în cultura noastră. La şcoală şi în multe familii, accentul s-a pus rar pe prevenție. Rezultatul e că mergem la medic din necesitate, nu dintr-un obicei.

"Din tinerețe trebuie să mergeți, după părerea mea, după 30 de ani. Trebuie să facem un control pe an. Mai ales noi, doamnele, avem sensibilitățile noastre", spune o femeie.

"Este indicată, înainte de începerea vieții sexuale, o discuție despre sănătatea sexuală a femeii, despre contracepție și despre vaccinare. Vaccinarea împotriva HPV trebuie efectuată înainte de începerea vieții sexuale. (...) Este indicată și o genotipare. Chiar dacă avem un test Papanicolau normal, putem descoperi tulpini cu risc înalt și atunci intrăm într-o monitorizare mai strictă", a explicat Ancuța Plai, medic ginecolog.

"Am încercat să îmi fac analizele în fiecare an. (...) Pentru inimă nu am avut probleme. (...) Am istoric de boli în familie. (...) Toți avem nevoie să mergem la medic. Organismul fiecăruia este diferit. În ziua de astăzi este mult stres, muncim mult", spune Romona, în vârstă de 33 de ani.

"Este important să meargă. (...) Chiar dacă nu simt simptome, asta nu înseamnă că sunt sănătoși", a explicat o persoană.

"Cancerul poate apărea la oricine. Avem gene care pot declanșa cancerul, în combinație cu anumiți factori din mediu și cu stresul psihic. (...) Mamografia nu doare, poate provoca doar un disconfort", a precizat Laura Panait, medic de familie.

Frica de diagnostic, unul dintre motivele pentru care românii evită medicul

Pe lista pretextelor care ne îmbolnăvesc se mai adaugă și teama de durere, dar și frica de ceea ce am putea afla în urma analizelor.

"Am amânat cu stomatologia și tot acolo am ajuns. (...) Este o teamă prostească. Acum medicina a evoluat și există metode omenești prin care ne putem trata", spune o persoană.

"Eu de frică nu mă duc... pentru că am avut pe cineva în familie diagnosticat cu cancer. (...) Am amânat din cauza fricii... să nu spună medicul "uite așa..."", mărturisește Lucia, în vârstă de 23 de ani.

"Este evitarea anxietății, pentru că atunci când amâni o conversație, fie că este vorba despre terapie sau despre o consultație medicală, îți reduci temporar frica și disconfortul. Mai apare și iluzia controlului, senzația că, dacă nu ne confruntăm cu o posibilă boală, o ținem la distanță și, prin urmare, nu mi se întâmplă mie", a explicat Corina Gheorghe, psiholog.

Iar consecințele se văd în statistici. România este pe primul loc în UE la decese care ar fi putut fi evitate dacă oamenii ar fi ajuns la timp la medic.

În concluzie, teama de un diagnostic nu trebuie să ne țină departe de medic. Nu orice nodul înseamnă cancer, nu orice investigație este dureroasă și nu lipsa simptomelor garantează că suntem sănătoși. Iar, Uneori, primul pas pentru a învinge frica este chiar o programare.