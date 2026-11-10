Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 10 noiembrie 2026
Preţ bitcoin astăzi, 10 noiembrie 2026 - Profimedia
Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, marţi, 10 noiembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 66.344 euro sau 74.243 dolari, chiar dacă, în ultimele ore, a atins vârfuri de 67.416 euro sau 75.421 dolari.
Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 68.838 euro sau 77.415 dolari.
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