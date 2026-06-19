Prevenția, mai ieftină decât reparațiile. Cum pot evita cumpărătorii "capcanele" imobiliare

E mai ieftin si mai simplu să previi decât să tratezi. Se aplică nu doar atunci când vorbim despre sănătate, ci şi atunci când vine vorba despre siguranţa financiară. Apartamente noi sau vechi - multe ascund vicii greu de observat cu ochiul liber la vizionare. Aşa că cine vrea să cumpere în cunoştinţă de cauză plăteşte câteva sute de euro înainte pentru o evaluare amănunţită. Pe termen lung, poate însemna o economie de zeci de mii de euro.

Obligatoriu este ca atunci când mergem la vizionare să cerem cartea tehnică, pentru a ne da seama de calitatea construcţiei.

După ce solicităm toate documentele, unul dintre primele lucruri pe care ar trebui să le facem singuri, gratuit, este să verificăm dacă dimensiunile apartamentului trecute în acte corespund cu realitatea. Nu sunt puţine cazurile în care clienţii sunt păcăliţi cu privire la acest aspect. Apoi verificăm pereţii, să ne asigurăm că nu există urme de mucegai, de exemplu, mascat de un var dat pe repede-nainte. Şi nivelul de zgomot din zonă este important de verificat- şi cel mai bine faceţi lucrul acesta la diverse ore ale zilei.

Restul problemelor pot fi identificate de specialişti.

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"Atunci când cumpărăm o maşină, de exemplu, chemăm doi-trei prieteni care se pricep, mergem şi la un service sau două- dar când cumpărăm un apartament nu facem aceste verificări", a explicat Florian Ion, analist în piaţa imobiliară.

Iar asta poate veni cu un preţ pe măsură. Să luăm ca exemplu un apartament de 100.000 de euro.

"În momentul în care noi găsim vicii de 10.000 de euro în apartament-atunci avem o problemă. Proprietarul trebuie să ia o decizie. Ori scade preţul la 90.000 şi-mi repar eu, ca şi cumpărător aceste vicii ori le repară el şi-mi dă apartamentul conform", a declarat Cristian Mihai, consultant tehnic.

Şi mai atenţi trebuie să fim în cazul imobilelor mai vechi.

"Recent, au început să apară pe lista imobilelor cu risc seismic inclusiv imobile construite în anii `90 sau final de anii `80. În special cele din sectorul 3. Atenţie chiar la zone foarte bune, cu imobile foarte noi, cum ar fi Nerva Traian, Mircea Vodă, Octavian Goga", a spus Ana-Maria Istrati, agent imobiliar.

O verificare completă de la structură până la inspecţia instalaţiilor costă între 600 şi 1.000 de euro, în funcţie de apartament. Adică sub 1% din valoarea investiţiei.