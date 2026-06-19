Invazie de fluturi de noapte în București și în mai multe orașe din sudul țării. Oamenii se plâng că insectele asemănătoare unor molii uriaşe sunt peste tot. Ziua stau ascunse, dar noaptea nu mai poţi scăpa de ele. Specialiștii ne asigură că fluturii sunt inofensivi, iar larvele lor nu ne mănâncă hainele. Primăriile aşteaptă ca invazia să dispară de la sine.

"De fluturi din ăia e plin. [Anul ăsta mai tare decât în alți ani?] Aa, da, a fost groaznic. Am uitat balconul deschis, și când am intrat în el... bine că nu am lăsat și la sufragerie. A fost groaznic. <taie> Sunt mizerabili, sunt urâți" explică un bucureştean.

Sunt atât de mari încât au devenit coşmarul multora.

"Aceste insecte stau ascunse ziua pe scoarța copacilor sau în frunziș, pentru a se feri de prădători și de lumina puternică. Însă devin foarte active noaptea și caută surse de lumină artificială. De aceea le vedem pe la blocuri, în jurul ferestrelor luminate sau al felinarelor" explică reporterul Observator Georgiana Pocol.

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"Chiar da, mai ales molii în metrou. […] Stau în Militari și se vede foarte mult" spune un călător.

"Am văzut în ultima vreme în București molii. În anul ăsta, de când a început vara" mai spune cineva.

Ce sunt insectele care au invadat Capitala

Nu sunt molii, ci este o specie de fluture migrator răspândit în Europa. Ghinionul nostru e că anul acesta perioada lor de migraţie a coincis cu temperaturile ridicate, propice înmulţirii. Dacă te uiți pe rețelele sociale, harta invaziei se desenează singură. Din Berceni, în Obor și până în Voluntari, e plin de ei. Fenomenul a ajuns rapid și pe TikTok, unde tot mai mulți se plâng că nu mai pot deschide ferestrele de grija insectelor.

"Sunt niște fluturi combinați cu niște molii. Dar moliile sunt mici, chestiile astea sunt mari" spune cineva pe TikTok.

"Sunt mari, sunt urâte, sunt horror. Mai deschide și omul geamul să aerisească în casă și intră astea peste tot imediat" sunt cuvintele altui utilizator.

Fluturii de noapte sunt inofensivi

Deși spectacolul nocturn nu e tocmai pe gustul nostru, specialiștii ne liniștesc: fluturii de noapte sunt inofensivi. Nu înţeapă, nu transmit boli, nu ne strică hainele. Fenomenul este unul temporar.

"Să atace omul, nu. Nicio molie nu atacă omul, fiindcă larvele sau omizile se hrănesc cu produse vegetale. Dacă sunt infestări foarte mari, pot să mănânce aproape toate frunzele teiului" explică specialistul în entomologie Alecu Diaconu.

Reprezentanții Primăriei Generale ne transmit că dezinsecțiile se fac doar pentru dăunători. Deci nu ne rămâne decât să aşteptăm schimbarea vremii.