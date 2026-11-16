Cozonacul scapă de valul scumpirilor. Deși ingredientele costă mai mult, iar facturile la energie au crescut, majoritatea producătorilor au decis să vanda cozonacii ca anul trecut ca nu rămână fără clienţi Sunt si cofetării unde preturile s-au mai umflat, dar cel mult 10%.

În marile magazine, cel mai ieftin cozonac, cu cremă de cacao, se vinde cu 15-16 lei bucata, adică în jur de 37 de lei kilogramul. Cozonacul cu nucă costă dublu. Unul din cei mai mari producători a păstrat pentru moment preţurile de anul trecut. În această cofetărie se vor pregăti, de Crăciun, cinci tipuri de cozonaci. Toate raman la acelasi pret ca anul trecut. "Avem clasicul, care conţine nucă, cacao, rafat, stafide. Îl avem pe cel babka, însiropat cu coniac. Şi apoi specialităţi. Am crescut preţul la doar 2 sortimente. De teamă să nu pierdem clienţii şi ei să se sperie. Preferăm să avem rulaj mai mare, să avem cu ce plăti chirii, salarii şi aşa mai departe", a declarat Adriana Iancu, proprietar cofetărie.

Potrivit estimărilor, doi din trei români vor cheltui mai puțin de sărbători decât anul trecut

Aceeasi reteta in mai multe locuri. Am comparat preţurile din 20 de cofetării din Bucureşti şi din ţară. 15 dintre ele nu scumpesc cozonacii, cinci cresc preturile cu cel mult 10%. "Preţul l-am lăsat la fel. Cu toate că facturile sunt foarte mari. Şi toate preţurile s-au schimbat. Doar că am preferat să rămânem la acelaşi preţ ca toată lumea să fie mulţumită", a declarat Silvia Ciobanu, patiser şef. "Preţurile sunt aceleaşi de 2 ani. Nu am scumpit nimic. Nu vrem să profităm de această nevoie pe care o avem cu toţii. Preţurile încep de la 139 de lei, pt un cozonac clasic şi ajung până la 198 de lei pt cozonacul însiropat", a declarat Radu Darie, properietar restaurant.

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În ultimul an, ouăle s-au scumpit cu 10%, iar laptele şi uleiul cu 8 procente. Făina, zahărul şi untul s-au ieftinit uşor. "Anul acesta, cozonacii artizanali vor avea, în magazinul nostru online preţuri între 100 şi 300 de ron. Peste jumătate din artizani au reuşit să ţină preţurile la nivelul de anul trecut", a declarat Michael Kaiser, CEO supermarket online. Potrivit estimărilor, doi din trei români vor cheltui mai puțin de sărbători decât anul trecut.