Locurile la cămin, pentru studenţi, sunt puţine, iar apartamentele nu sunt tocmai ieftine. Aşa că părinţii rămân, de cele multe ori, principalul sponsor al vieţii de student. Mai bine de jumătate dintre tinerii care îşi caută chirie depind de banii familiei. Cei mai mulţi caută variante de cel mult 300 de euro pe lună.

"Am început să caut deja job, dar nu am găsit, momentan mă ajută părinţii. Dar mai împart chiria cu cineva, nu stau singur. E mult mai puţin de plătit, atât la chirie, cât şi la întreţinere", spune un student.

Pentru un student care are un buget de 300 de euro pe lună, chiria înseamnă doar o parte din cheltuieli. La această sumă se adaugă utilitățile, mâncarea și transportul. Iar pentru aproape doi din trei studenți, nota de plată ajunge, în continuare, la părinți.

64% dintre studenții care caută chirie se bazează pe sprijinul familiei. Doar puţin peste o treime se descurcă singuri, din propriile salarii. Chiar dacă preţul chiriilor a crescut, cei mai mulți tineri studenţi caută locuinţe de cel mult 300 de euro.

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"Singura monedă de schimb când vine vorba de preţul chiriei este perioada contractuală. În general, proprietarii preferă să aibă chiriaşi pe o perioadă mai lungă de timp şi atunci pot să facă un compromis când vine vorba de preţul chiriei", explică Luiza Radu, agent imobiliar.

Ca să plătească mai puțin, mulți renunță la ideea de a locui singuri. "Am închiriat apartamente cu două camere, pentru că ei în general preferă să locuiască mai mulţi într-un apartament. Şi atunci, pentru studenţi, este de preferat să fie aproape de un mijloc de transport în comun, fără să bată mai mult drum, dar să fie o chirie mai mică. Dacă vorbim de nişte chirii mai accesibile, ne gândim la Drumul Taberei, la Militari, în zone adiacente Bucureştiului, în niciun caz în Nord", mai spune Luiza Radu.

Procentul studenţilor care se plâng că nici măcar nu au avut şansa de a prinde un loc în cămin a crescut de la 12 la 27% într-un singur an.