Taxele mari şi criza energetică ne scumpesc sărbătorile. Inflaţia va continua să crească şi în luna cadourilor peste aşteptările economiştilor. Dincolo de acest anunţ, Guvernatorul Băncii Naţionale, Mugur Isărescu, recunoaşte, ne-am pierdut cu toţii răbdarea de când aşteptăm bunăstarea adusă de marile reforme.

Furnizorii de curent electric ne anunţă şi ei că vom avea o iarnă grea cu facturi tot mai scumpe. Tariful a depăşit deja doi lei pe Kilowatt/oră la una dintre cele mai mari companii, cu 50% în plus faţă de media de acum un an.

"Un nivel al apei scăzut, o centrală nucleară închisă au condus la un deficit de energie pe piaţă. Preţurile au crescut, în următoarea perioadă bineînţeles că acest lucru se va reflecta în facturile tuturor", a declarat Alexandru Chiriţă, director general companie de furnizare.

Asta înseamnă că firmele producătoare au costuri de producţie mai mari, pe care le vor recupera din creşterea preţurilor.

Articolul continuă după reclamă

BNR a revizuit prognoza de inflaţie de la 6,1% la 7,4% pentru finalul acestuia an. Ne putem aştepta la temperarea preţurilor abia la începutul anului 2027.

"Această inflaţie de 7,4% vine după o alta, 10% - anul trecut. Deci înseamnă o scădere a puterii de cumpărare cu aproximativ 20% a banilor în numai doi ani, ceea ce este o evoluţie dramatică", a declarat Radu Soviani, analist economic.

Românii sunt copleşiţi de valurile de scumpiri.

"Mă impactează tot! Creşterea cursului euro, creşterea preţurilor. Salariile nu au crescut absolut deloc. E o perioadă foarte grea", a declarat o persoană.

"Eu recunosc că cea mai mare problemă a României este acum răbdarea. Din păcate programul a cam erodat răbdarea populaţiei. Vom ieşi la suprafaţă, categoric", a spus Mugur Isărescu.

Până atunci, pierdem putere de cumpărare.

"Salariile au scăzut în termeni reali anul trecut cu 1,1% şi în 2026 cu 3,3%. Salariile vor reveni la puterea de cumpărare din 2024 abia în 2029. Cinci ani pierduţi pentru economia României", a explicat Radu Soviani, analist economic.

Vestea bună: cursul leu-euro nu va oscila prea mult. Banca Naţională a intervenit de trei ori anul acesta ca să îl stabilizeze în urma crizelor politice.