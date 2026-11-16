O navă de 100 de metri lungime a eşuat astăzi pe plaja de la Vadu după ce a fost lovită de drone. Este primul vas care ajunge pe ţărmul românesc de la începerea războiului. Pentru că Marea Neagră a devenit cea mai periculoasă rută maritimă din lume, Ministrul Apărării a cerut sprijinul aliaților noştri militari, iar situaţia a fost discutată astăzi la Bruxelles. Riscurile au scumpit considerabil transportul mărfurilor în zonă, de aceea putem să ne aşteptăm la preţuri în creştere pentru carburanţi şi cereale.

Cargoul Mariam M, care plutea în derivă, a eşuat pe plaja de la Vadu.

Autorităţile au pornit o misiune contracronometru pentru ancorare ei, dar nu reuşit să o oprească. Vasul, fără echipaj şi marfă, era în derivă după ce a fost lovit acum două luni de o dronă rusească în canalul Bâstroe.

Peste 570 de nave au fost lovite în Marea Neagră anul acesta şi cel puțin 40 de marinari au murit, potrivit Organizației Maritime Internaționale. În comparație, în Strâmtoarea Ormuz s-au înregistrat 24 de decese.

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"Pe Marea Neagră sunt foarte multe drone care circulă", a spus Dan Neculăescu, ministrul Afacerilor Externe.

"Nu există niciun fel de apărare! Aici se atacă pur şi simplu navele. Sunt sisteme inactive sau inoperabile", a spus și Adrian Mihălcioiu, președinte al Sindicatului Liber al Navigatorilor din România.

Zona de risc din Marea Neagră se întinde pe aproape 70 de kilometri pătraţi, de la braţul Sfântul Gheorghe până la braţul Sulina. În acel perimetru, 50 de nave ancorate aşteaptă să iasă din perimetrul periculos.

Prin această zonă a Mării Negre trec nave care transportă mărfuri esențiale pentru economie de la cereale şi uleiuri vegetale, până la combustibili, îngrășăminte și materii prime pentru industrie. Sunt produse care ajung fie direct la consumatori, fie intră în procese de producție de care depind alte sectoare economice. Iar dacă riscurile din această zonă cresc, costul transportului poate crește odată cu ele.

Din cauza riscurilor, preţul transportului pe Marea Negră a crescut cu până la 30%.

"Armatorul plăteşte în plus la personalul navigant, armatorul plăteşte în plus pentru combustibil, pentru asigurarea mărfii, pentru asigurarea navei", a explicat Anton Antoniadis, președintele Asociației pentru dezvoltarea portului.

"Vine mai puţină marfă în România, ceea ce înseamnă iar o creştere a costului", a spus și Mihai Ogreanu, director comercial terminal produse petroliere.

România a cerut aliaţilor NATO un coridor de siguranţă în Marea Neagră care să fie protejat de nave militare şi sisteme antidronă.

"Pentru anul viitor, trebuie să dăm în folosinţă Neptune Deep, care va ajuta mult bugetul de stat şi dacă îl bombardează sau îl afectează chiar avem pierderi foarte mari economice", a precizat Adrian Codîrlașu, analist economic.

"Forţele Navele depun eforturi şi au luat măsurile constant. S-a executat această patrulare cu Corveta 261 până în zona platformei Neptune Deep. Mai avem Vânătorul de Mine 271, care face parte activ acum din gruparea aceasta", a spus Lucian Grigorescu, șeful Direcției Hidrografice Maritime.

Mai multe resturi de drone ce pluteau în derivă în zona ecomică exclusivă a României au fost distruse astăzi de scafandrii militari.