Informaţii şocante despre incidentul de la o şcoală de top din Bucureşti, în urma căruia doi elevi au ajuns la spital după ce au fumat o ţigară electronică. Părinţii susţin că aceasta conţinea substanţe interzise aduse de un coleg, fiul unui cunoscut avocat. Observator a atras atenţia asupra pericolelor care se ascund în dispozitivele electronice interzise minorilor. Cu sau fără droguri, pot fi cumpărate fără nicio restricţie din magazine sau de pe internet.

Elevii de clasa a opta care au primit ţigara electronică de la un coleg de clasă le-au spus profesorilor că nu ştiau ce conţine. Părinţii vin cu acuzaţii grave.

"Este un vape care conţine THC, iar acel copil care l-a adus si care l-a dat si celorlalţi copii să consume supranumit <<dealerul şcolii>>. Este vorba despre copilul unui celebru avocat din Bucureşti", a declarat un părinte.

Conducerea şcolii susţine, însă, că rezultatul analizelor toxicologice nu au arătat prezenţa substanţelor interzise în sângele copiilor.

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"Li s-au făcut teste, au transmis dirigintei un document din care a iesit ca testele toxicologice sunt negative", a declarat Gabriela Nicolae, directorul adjunct al şcolii.

Medicii atrag atenţia: ţigările electronice nu sunt mai puţin nocive decât cele clasice. Un vape poate conţine nicotină cât două pachete de ţigarete, iar organismul unui adolescent reacţionează mult mai violent decât cel al unui adult. Inima, plămânii şi creierul sunt puternic afectate.

"Chiar la o cantitate mică, un adolescent poate să aibă o reacţie exacerbată. Sunt şi droguri care sunt sub formă lichidă şi pot fi vapate. Pornind de la canabis sintetic şi mergând către droguri cu risc cât mai ridicat. Am putea avea tulburări care pun viaţa în pericol", a explicat Radu Ţincu, medic toxicolog.

Pericolul ia amploare şi pe internet. Astfel de dispozitive, cu substanţe interzise în loc de nicotină, se vând online fără restricţii. Sigurul filtru de pe site-uri este o întrebare despre vârstă, dar nimeni nu verifică, de fapt, dacă un client este minor sau nu.

"Se fumează. Faci şi rost foarte uşor, de oriunde. Sunt unii care umblă şi cu vape-uri de-astea nasolii, cu HHC-uri. Puşti de-ăştia vin pe la liceu şi spun că uite am asta, vrei să încerci?", a declarat un elev.

Aproape jumătate dintre adolescenţii din Bucureşti recunosc că au fumat cel puţin o dată vape. Minorii spun că le cumpără fără probleme din magazine, chiar dacă le sunt interzise.

"Am luat o gură de la un prieten. A venit un prieten la mine <<Hai, măi, nu fi pămpălău! Gustă, gustă>>. Se găsesc vape-uri la 30 de lei. Să te duci la magazin, la colţ. Sunt anumite magazine care pur şi simplu îţi dau, nu verifică buletinul", a spus un elev.

"Lucrul care ar trebui să ne îngrijoreze pe toţi este că astfel de substanţe sunt vândute unor copii de către adulţi. Şcoala singură nu poate să rezolve toate probleme. Este vorba de nişte magazine în care nişte vânzătoare inconştiente vând astfel de produse unor copii", a declarat Sorin Ionescu, ministrul pentru învăţământul preuniversitar.

Consumul de tutun şi ţigări electronice rămâne extrem de ridicat printre adolescenții din ţara noastră. Un sfert dintre elevii de până la 15 ani au vapat cel puțin o dată, mult peste media europeană.