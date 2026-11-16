Casă cu teren la 8.000 de euro într-un oraş de la noi. Condiţia pentru viitorul proprietar

O casă la oraş, cu teren propriu, la preţul unei maşini second-hand? Se poate şi la noi, nu numai în Serbia sau Italia. În Cugir a fost scoasă la licitaţie o astfel de proprietate, iar preţul de pornire este 8.000 de euro.

Cugir este un oraş situat în judeţul Alba, la poalele de nord-vest ale Munților Șureanu. Aici a fost scoasă la licitaţie o casă cu teren propriu la doar 8.000 de euro. Însă, clădirea are nevoie de renovări serioase înainte de a putea fi locuită.

Locuința are o suprafață de 28 de metri pătrați și este construită din cărămidă, în anul 1980. Proprietatea vine și cu un teren de 110 metri pătrați, cu o deschidere de aproximativ 14-15 metri la strada Răchiții.

Casa are nevoie de renovare, iar finisajele interioare sunt estimate ca fiind modeste. Potrivit descrierii proprietății, tâmplăria este din lemn, cu geamuri simple, iar acoperișul este din tablă. Imobilul are însă acces la utilitățile de bază: electricitate, apă și canalizare.

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Proprietatea este împrejmuită parțial cu gard din lemn și se vinde prin licitație, la un preț de 8.000 de euro, adică al unei maşini la mâna a doua, potrivit unui anunţ publicat pe o platformă de imobiliare.